El misterio de una exreina de belleza

La muerte de Karina Vázquez Sánchez, exreina de belleza y abogada de 28 años, continúa rodeada de interrogantes, luego de que fuera encontrada sin vida el 15 de octubre de 2026 en una vivienda de Nativitas, en el estado de Tlaxcala.

Aunque inicialmente se mencionó una posible broncoaspiración como causa del fallecimiento, sus familiares pusieron en duda esa explicación y solicitaron una investigación a fondo.

Sospechas

Ante las inconsistencias señaladas, la fiscalía mantiene abiertas distintas líneas de investigación, incluida la posibilidad de feminicidio, sin que hasta ahora se haya confirmado oficialmente qué provocó su muerte.

De acuerdo con los primeros reportes, Armando “N”, quien se presentó como pareja sentimental de la joven, llamó al número al 911 después de percatarse de que Karina no respondía. El hombre señaló que ambos habían consumido bebidas alcohólicas durante la noche anterior y que posteriormente se retiraron a descansar.

Las dudas sobre lo ocurrido aumentaron después de que familiares de Karina cuestionaran la información sobre las circunstancias de su muerte. También señalaron que Armando no era su pareja, sino un compañero de trabajo, por lo que solicitaron revisar las declaraciones y evitar que se descartaran posibles hechos delictivos.