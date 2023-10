El MUBI Fest es un evento con un enfoque de cine independiente, clásico, de autor y de festivales. Este 2023, fue su primera edición en México y tras la jornada generó una ola de “memes” en redes sociales.

Del viernes 6 al domingo 8 de octubre se llevó a cabo la proyección de cintas y cortos mexicanos con una cartelera para todos los gustos, con sede en el Centro de Cultura Digital de la Ciudad de México.

El festival es organizado por la plataforma de streaming MUBI, cuyo objetivo es potenciar el cine a nivel internacional. El cierre de jornada fue el país Azteca, aunque anteriormente ya se había presentado en Colombia, Brasil, Chile y Argentina.

El MUBI Fest es un evento dirigido para los amantes del cine, por lo que además de cintas también incluye eventos en vivo, pláticas, instalaciones, talleres y conversaciones públicas con autores emergentes y directores. Durante el festival se exhiben las películas más aclamadas de la plataforma, entre las que destacan In the mood for love, Aftersun y Extraña forma de vida; esta última, con Pedro Pascal como protagonista.

En su primera edición en México también se proyectaron los cortometrajes Cerulia (2017), El héroe (1994), Tío (2021) y Verde (2016). El festival ha dejado una avalancha de “memes” en redes sociales. Algunos de estos en referencia a los souvenirs que los asistentes encontraron en el evento, y otros más generados por cinéfilos que vivieron la experiencia.