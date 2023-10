El músico toca en momentos de tragedia

“El músico siempre está tocando y lo hace (también) en los desastres, porque es nuestra voluntad”, expresó el compositor y jazzista mexicano Arturo O’Farrill, quien se presentará con la Afro Latin Jazz Orchestra (ALJO), el próximo 26 de octubre, a las 20:00 horas, en la Sala Principal del Palacio de Bellas Artes, con un repertorio que incluirá piezas de su padre, el compositor y arreglista de origen cubano, Chico O’Farrill, y otras que fusionan el jazz latino con el son jarocho.

“Ayer estaba ensayando con mis estudiantes en la Universidad de California, en Los Ángeles. Están muy tristes por lo que pasa en Israel y Palestina; estaban destruidos y les dije que el músico tiene que tocar especialmente en momentos de tragedia, porque somos como sacerdotes y tenemos que hacer lo posible por celebrar nuestra vida, pero tenemos que cantar, tocar, bailar. Eso es lo que nos da alma”, expresó durante el anuncio de su regreso a México, luego de 22 años de ausencia.

Arturo O’Farrill también explicó que la exploración entre jazz latino y son jarocho se le ocurrió de forma espontánea. “Nunca pensé que iba a mezclar estas músicas, pero estudié el trabajo de los jarocheros y me sorprendió que el son jarocho tiene mucho de improvisación, lo mismo que hacemos en el jazz, así que estamos reuniendo estos dos géneros”, refirió.

El jazzista, que ha ganado seis Premios Grammy, recordó a su padre y lo definió como un migrante revolucionario que salió de Cuba y se fue a Nueva York para tocar jazz, y reconoció su influencia. Recientemente, O’Farrill grabó el álbum Fandango at the wall, en el muro entre México y EU; además de Fandango at the wall in New York, con el que ganó el Grammy 2023 al mejor álbum de jazz latino.

Arturo O’Farrill y la ALJO, que también tocarán con el colectivo Conga Patria Son Jarocho, se encargarán de clausurar el 51º Festival Internacional Cervantino, en Guanajuato, el 29 de octubre a las 20:00 horas.