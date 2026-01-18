El negocio de la muerte

Hay oficios que se ejercen en silencio, lejos de la mirada pública. La producción La funeraria: dinero y cenizas entra justo ahí: en la rutina de quienes trabajan con la muerte todos los días y para quienes preparar una despedida no es excepción, sino sustento.

La serie documental disponible en HBO Max y Prime Video se instala en una funeraria familiar de California para mostrar un mundo que rara vez se observa de cerca. Lo que parece un servicio marcado por la solemnidad y el respeto se convierte, poco a poco, en otra cosa. No se trata de exaltar el ritual ni de recrearse en el dolor, sino de abrir una puerta a una industria donde el negocio puede pesar más que la compasión.

Detrás del cajón

Durante años, David Sconce operó Lamb Funeral Home en Pasadena. El lugar sostuvo a su familia, pero también escondía prácticas que terminaron por salir a la luz: cremaciones masivas que engañaban a los deudos, profanación de cuerpos y estrategias de intimidación para controlar el mercado local.

A lo largo de tres episodios, la serie reconstruye el caso y deja ver cómo un servicio que debería estar regido por la discreción puede convertirse en un recordatorio de que hasta la muerte puede ser explotada.

Con una estética oscura y testimonios directos, la producción genera una mezcla de atracción y rechazo difícil de esquivar. Ideal para quienes buscan documentales que revelan lo que normalmente ocurre fuera de escena.