Un niño. Dos países. Dos ideologías. Una emocionante y ambiciosa novela sobre la identidad y el poder arrollador de la cultura que nos muestra que, incluso en los rincones más oscuros de la Historia, la vida se abre paso.

El niño que perdió la guerra se abre con un poema del Réquiem de Anna Ajmátova, a quien Anya, una judía casada con el comandante Boris Petrov, que se encuentra de servicio en España, sigue un día hasta la prisión de Las Cruces, en Leningrado (San Petersburgo).

Anya tiene ya un hijo y el curso de la guerra en España le pondrá en los brazos a otro: Pablo. El padre de este le confía a Petrov su custodia mientras las tropas franquistas cercan a las republicanas en el invierno de Madrid de 1938, Clotilde, una artista gráfica que dibuja caricaturas para los diarios republicanos, asiste en Madrid a los últimos meses de la Guerra Civil. La caída de la República es inminente, por lo que su marido, militante comunista que trabaja para los rusos, decide enviar a Moscú a su hijo Pablo, de tan solo cinco años, en contra de su voluntad.

Clotilde se resiste con todas sus fuerzas, pero no logra evitar que el comandante Borís Petrov emprenda ese arriesgado viaje por una España en llamas para cumplir con el deseo de su camarada de llevar a Pablo a la Unión Soviética, donde Stalin está levantando un nuevo país sobre las ruinas del antiguo régimen.

Moscú, primavera de 1939 Allí es recibido por su nueva familia que, conmovida por su trágico exilio, acoge con afecto a un niño exhausto y enfermo. Anya no duda en cuidar de Pablo como si fuese su propio hijo, sin hacer distinciones con Igor, su hermano de adopción. Hija y esposa de dos orgullosos héroes de la Revolución su padre luchó junto a Lenin, su marido a las órdenes de Stalin, Anya ama la poesía y la música, aficiones sospechosas y burguesas a los ojos del poder. Mientras sus ilusiones naufragan en el ambiente cada vez más opresivo del terror estalinista, su espíritu se rebela contra la injusticia, la miseria, la ausencia de libertad y el Gulag. Pablo crece entre el recuerdo cada vez más tenue de su madre, que no ceja en su empeño por recuperarlo, y el cariño de Anya, quien le transmite su amor por la música, la literatura y sus deseos de libertad.

Dos mujeres unidas por el destino de un niño y enfrentadas al mismo espejo: el de las ideologías totalitarias a las que sucumbió el siglo XX. Se puede perder una guerra, pero se puede ganar. El tema de la novela es la libertad, que se aborda desde su opuesto, con las cárceles franquistas y el Gulag como muestras de los totalitarismos que subyugaron el siglo XX y retorcieron la identidad de individuos concretos (al fin y al cabo, ¿quién es realmente Pablo, ese niño de la guerra?) y de pueblos enteros.