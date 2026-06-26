El nuevo milenio llegó con mucha fiesta

La llegada de los 2000 vino cargada de vibra juvenil, estilo, moda y música, muy apegados a la estética de series y películas del momento. Eso se ve reflejado en las páginas de la sección Gente con el colorido de las tendencias conocidas como Cyber Y2K y Frutiger Aero, que sin duda nos hacen regresar a esa década tan icónica.

Momentos especiales

Las fotografías de aquellos años muestran reuniones llenas de juventud, personalidades que actualmente tienen un nombre en la sociedad y propuestas que hacían que el periódico se refrescara después de leer notas de la realidad de un México que vivía cambios políticos y sociales importantes.

No era un trabajo sencillo, pues la vida nocturna obligaba a los reporteros a trabajar sobre desvelos y procesos largos como el revelado, sin la inmediatez a la que ahora estamos acostumbrados, tomando en cuenta también las dificultades técnicas, tales como enfocar con poca luz, lidiar con jóvenes que posiblemente generarían fotografías movidas, sin contar que los rollos tenían una cantidad limitada de fotos y no permitían ver el resultado antes de que se estas se revelaran. Después se trabajaban las imágenes digitalmente, con los primeros programas de edición.

Estos primeros años se merecen un reconocimiento muy especial, sobre todo para los colaboradores de esos momentos, como El Duque de Santo Ton, Lucy Serra y Karina Castañón Beckers, quienes se centraban en compartir con los lectores las fiestas, tal como funciona actualmente tu red social favorita. Definitivamente, una vista al pasado llena de nostalgia.