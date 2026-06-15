El ocaso de una estrella

Después de los reflectores, el éxito y la fama, la vida de los actores no es siempre luminosa, eso es lo que pone sobre la mesa la actriz Elizabeth Guindi con la puesta en escena La diva del Danubio.

La obra aborda la historia de María Inés Cravioto, una exestrella del cine mexicano que vive recordando su pasado, hasta que su hijo (interpretado por Rodrigo Vázquez) la impulsa a retomar su carrera en una comedia provocadora que eran comunes en México en torno a 1985. Pero la acción de su hijo no es precisamente tan buena como parece. “Muestra cómo estos ídolos que forman la industria del entretenimiento, que viven para la pantalla, para el escenario, para el éxito, en su vida íntima hay cosas que no logran componer”, señala Guindi.

Un espejo de la realidad

La actriz destaca que su personaje es el claro ejemplo de lo que muchas madres, famosas o no, viven: que por amor a sus hijos se vuelven débiles y manipulables. En su caso, su hijo la usa para su beneficio, por lo que se ve inmersa en una relación tóxica y cruel con él, lo que ella normaliza. “A pesar de haber caído en lo más bajo mi personaje es una persona digna, fuerte, pero está en la bajada de su vida sin estar preparada (económicamente), es vulnerable, lo que la hace más susceptible a ser un instrumento de los demás”, explica.

La diva del Danubio, que se presentará hasta el 27 de junio en el teatro La Capilla, fue escrita por el director Luis Ayhllón, para que los actores Elizabeth Guindi y Rodrigo Vázquez la protagonizara, debido a que ambos estaban en busca de un texto en conjunto.