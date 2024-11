La mirada del fotoperiodista Ara Güler (Estambul, 1928-2018) toma el Museo de Arte Islámico de Doha, en Qatar, recinto que exhibe lo más destacado de arte musulmán (que no es lo mismo que árabe).

En este museo —donde se exhiben joyas históricas como una habitación completa y en perfecto estado de una casa en Damasco de 1816 o un estuco iraní del siglo XII que pudo pertenecer a un palacio real— hace un espacio para honrar el legado del fotógrafo, que registró a Turquía durante 70 años y a la vez se estableció en el extranjero, con la muestra “In the footsteps of Ara Güler: exploring the photographer’s legacy”.

El primer núcleo de la exposición es sobre las imágenes cotidianas que capturó Güler de su país natal: la silueta de Santa Sofía dominando el paisaje, las despedidas en el puerto, el agitado ritmo de los comerciantes, las callejuelas o las marquesinas que iluminaban de noche. El estilo en blanco y negro, de calle, documental, pero con un toque artístico, recuerda al del fotógrafo francés Henri Cartier-Bresson, quien de hecho sumó a Güler a la prestigiosa agencia fotográfica Magnum.

Su trabajo le valió a Güler el mote de “el ojo de Estambul”. El Premio Nobel Orham Pamuk, quien destaca la melancolía en la obra del fotoperiodista, declaró en su momento que “El Estambul de Güler es mi Estambul”.

El recorrido deja atrás las vistas turcas para adentrarse en paisajes arqueológicos que revivieron gracias a la fotografía de Güler. Aunque el fotógrafo no encontró originalmente los restos arqueológicos de Afrodisia (ciudad griega en Turquía) y Nemrut Dag (un mausoleo con restos de gigantes estatuas), registrarlos a finales de los 50 con su cámara y la difusión de sus reportajes implicó un redescubrimiento, que eventualmente llevaría a la Unesco a declarar estos lugares como patrimonio de la humanidad.

“Güler tenía un acercamiento humanista en su fotografía por eso es común ver gente incluso en las fotos arqueológicas, donde trató de combinar la escena cotidiana con lo arqueológico”, explicó una vocera del Museo Ara Güler en un recorrido de prensa.

El fotoperiodista alcanzó la fama internacional y publicó en medios como Life y Paris Match, así como retrató a grandes figuras de la cultura como Sophia Loren, Alexander Calder, Salvador Dalí, Bertrand Russel y Dustin Hoffman.