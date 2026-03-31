El Olimpo llega a Fortnite

Este sábado 28 de marzo aterrizó a la tienda de objetos del videojuego Fortnite la nueva colaboración con la película animada de Disney de 1997 Hércules, para consentir a los jugadores más veteranos con regalos únicos.

¿Qué incluye esta colaboración?

El conjunto de accesorios tiene un costo total de 4 mil 300 pavos (o V-Bucks, la moneda virtual oficial de Fortnite) e incluye desde atuendos hasta accesorios exclusivos como mochilas, paracaídas y picos tematizados, llevando el universo visual del clásico filme musical al popular videojuego de battle royale.

Uno de los puntos más destacados de este animado crossover es la llegada de skins divertidos. Por ello, en esta ocasión llegan Hércules, Megara y el dramático Hades, el Dios del Inframundo a la tienda; cada atuendo tiene un precio individual de 1,500 pavos.

Por otro lado, también llegan tres modelos de mochilas diferentes, el primero está inspirado en el manto de Hércules, el segundo en el ánfora de las musas y el último tiene la forma del veneno del inframundo de Hades; cada mochila tiene un costo de 300 pavos.

El paquete también ofrece tres modelos de picos, uno inspirado en el escudo del Olimpo, el segundo con forma de la estatua de un querubín y el tercero tiene la forma del báculo de Hades, adornado con su característica flama azul; cada uno tiene un precio de 800 pavos.

También llegan dos gestos de la película, que reflejarán la audacia y valentía de cada jugador en las partidas en línea. Asimismo, las canciones “Zero to Hero” y “I won’t say (I’m in love)” de la banda sonora de la cinta llegan como pistas oficiales, con un costo de 500 pavos cada una.

“La Chona” se une al universo de Fortnite

El lote también incluye estilos Lego de cada personaje. Los objetos exclusivos de Hércules estarán disponibles hasta el próximo martes 7 de abril de 2026 a las 18:00 horas (tiempo centro de México), con un descuento especial.

Por otro lado, también llegó a la tienda un nuevo gesto temático de la canción “La Chona” de Los Tucanes de Tijuana. Este baile sincronizado recrea los pasos clásicos de la canción, tiene un precio de 500 pavos.

Además, la cuenta oficial del videojuego en Instagram publicó la imagen de un personaje sosteniendo el característico escudo blanco, rojo y azul de Capitán América, superhéroe de la franquicia de Marvel, la cual llegaría el próximo 3 de abril.