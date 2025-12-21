El origen de los guardianes es una historia sobre la falta de pertenencia en una sociedad. Sobre lo diferentes que somos entre nosotros. Con una tesis bastante simple, pero que nos toca, pues se construye a partir del sentimiento más elemental que hemos sufrido en la infancia e incluso cuando crecemos. Somos tantos que nos perdemos entre las masas, perdemos nuestra identidad. Nos volvemos realmente invisibles. Hoy en día nadie voltea a ver a los demás, ni siquiera notan si nos están atravesando.

Jack Frost lo vive a diario, desde hace trescientos años. Él perdió sus memorias y recuerdos. Un día despertó a la luz de la luna en un paraíso gélido, y puede controlar el viento y el hielo. Pero los poderes otorgados por los entes naturales vienen con una desventaja: la invisibilidad. Nadie lo ve y nadie lo reconoce.

Villanos

Frost no es el único en su especie. El mundo se encuentra resguardado por varios guardianes. ¿Guardianes de qué? De los niños, de los sueños, los recuerdos felices de la inocencia, de los ojos asombrados y de las risas puras. Guardianes de la convivencia, del idealismo y de la humanidad. Guardianes invisibles porque ellos así lo desean. Cuidan a los niños de sí mismos. El papel de Jack Frost es reencaminar a estos héroes. Los invita a que se reencuentren con aquello que protegen: los niños.

Pero no todos los guardianes son buenos. Hay aquellos que utilizan sus poderes para el mal. Buscan el reconocimiento a través del miedo. Pitch Black (Law) es el antagonista de nuestra historia. Un guardián que abusó de su poder, se corrompió y luego fue desplazado por los nuevos guardianes de la luz; él se remitió a las sombras.

Harto de las penumbras busca regresar a la tierra y llenarla de una nueva oscuridad. ¿Por qué? Hartazgo, soledad, avaricia. Simplemente porque es el contrapuesto a los guardianes y los valores que representan.

Referentes culturales

Los guardianes han sido bien conceptualizados y animados, reflejando a través de su profesión y físico sus atributos morales. Son referentes culturales de valores humanos. Norte encarna el trabajo, la autoridad y la ternura. El Hada de los Dientes representa el resguardo de la memoria durante el crecimiento. El Conejo de Pascua es la dicha del descubrimiento y Sandman es los sueños.

La historia se puede resumir de la siguiente forma: un joven perdido que emprende una aventura con la ayuda de un mentor, se antepone ante el antagonista, o villano, y al final recibe un premio y vuelve a casa con una nueva enseñanza. Es así como El origen de los guardianes es el viaje del héroe con todos los elementos que propone el mitólogo estadunidense Joseph Campbell: el héroe, el mentor, el elixir, la aventura, la entrada a un nuevo mundo y el regreso a casa.

Una animaciónno convencional

La animación alza la película y ayuda a generar el entorno fantástico que termina de consolidarla. Guarda particular cuidado con su diseño artístico y se percibe la meticulosidad con la que se trabajó. Genera varios ambientes particulares; navideños, oníricos, la ciudad en una gélida primavera e incluso algunos momentos más oscuros y melancólicos. Todo esto con un nuevo realismo tierno en la animación infantil. Los personajes regordetes se mueven con naturalidad en su mundo, gracias a técnicas nuevas e iluminación cinematográfica. Esto le da un look más amable al filme, y su tridimensionalidad no pierde definición en ningún momento.

Desafortunadamente, el fondo y la forma en este caso no logran cohesionar la cinta, pero sí atrapar al público en momentos impactantes gracias a su calidad en visuales y la banda sonora (música a cargo del maestro Alexandre Desplat). Uno de los momentos que más sobresalen es la pelea entre Pitch y Sandman donde los cielos se llenan de figuras de arena. Otro, más poético, es donde Pitch busca convencer a Jack Frost de unirse a su bando de soledad y oscuridad. Fuera de esas dos grandes secuencias, la película se pierde en lo meloso y ridículo.

Motivación

La cinta está basada en una historia del guionista y productor William Joyce, The Guardians of Childhood, donde quiso retratar a estos custodios como guerreros, entes de espada y hierro que protegen los ojos grandes y llenos de ilusión de los niños. ¿Por qué? Ha buscado reflexionar sobre el valor de la inocencia y la creencia en estos hombres. ¿Qué significa dejar de creer en ellos? Es la nueva etapa, llena de responsabilidades, de la frialdad del mundo material, donde hay que tener nociones de economía, una postura política y todo lo que implica ser grande.

El fin de la cinta y del libro es el mismo que el del Hada de los Dientes. Su trabajo es llevarse los dientes mientras se caen en nuestro crecimiento, y ella los guarda pues albergan recuerdos. Cuando más los necesitamos, ella nos lo regresa a través de la memoria. Así recordamos que la felicidad proviene de las cosas más simples. El director, Peter Ramsey, busca hacer una historia esperanzadora, moralista y cálida al corazón.

Lamentablemente, mucha veces recae en el absurdo. No ahonda en lo interesantes que pueden ser los personajes ni en un trasfondo que nos explique de dónde vienen y por qué hacen lo que hacen. Solamente actúan, y lo hacen mal. Incluso cuenta con escenas meramente de entretenimiento y risa, que sirven para dar un respiro a la película, pero no son necesarias ya que cuenta momentos de tensión graves. Así pierde seriedad.

A pesar de todas esto, el final nos invita a ser más divertidos y espontáneos, a no tenerle miedo al miedo. Es una llamada a recordar la simpleza y los sueños, como un arma para no ser consumidos por la sofocante realidad.