El Óscar se tiñe de ocre y morado

Para su gran noche, la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas de Hollywood alista una escenografía que incluye árboles en tonos ocre colocados para custodiar la escalinata principal, por la que los nominados ascenderán a la puerta del Dolby Theatre este domingo, para celebrar la entrega 98 de los premios Óscar a lo mejor del cine.

La propia alfombra roja, que se extenderá unos 270 metros, presenta matices de arcilla y rojo ladrillo. Y, en el pasillo de la escalinata, luces lilas y verdes, dirigidas por decenas de luces, apuntan pintando lunares luminosos.