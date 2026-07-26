El otro padre, drama familiar

Silvia Navarro protagoniza El otro padre, la nueva producción de Netflix, que explora la tensión familiar en medio de una compleja enfermedad y secretos familiares ocultos por décadas.

La historia arranca con una emergencia médica: Macarena —Maca—, una doctora y madre, descubre que su hija adolescente Julieta necesita un trasplante de riñón con urgencia. Al buscar un donante compatible, las pruebas genéticas revelan que su esposo no es el padre biológico de la joven. El hallazgo desentierra una infidelidad guardada durante décadas y desata un conflicto que sacude a dos familias de la alta sociedad mexicana.

El estreno del melodrama llegó a Netflix el pasado 22 de julio con los diez episodios de su primera temporada ya disponibles en la plataforma.

Qué pregunta plantea la serie

El otro padre no se limita al golpe del secreto. La trama desplaza el relato del melodrama médico hacia el thriller familiar al explorar qué significa ser padre más allá de la biología: el vínculo del que crió, el del que aportó el ADN y el sacrificio que cada uno está dispuesto a hacer cuando una vida depende de una verdad que nadie quería revelar.

Según el actor Erik Hayser, cuyo personaje Emilio resulta ser el padre biológico de Julieta, la revelación lleva la historia “hacia lugares inimaginables” para todos los involucrados. La tensión también se refleja en los dos títulos oficiales de la producción: El otro padre señala al intruso; My daughter’s father, su nombre internacional, lo reivindica.

La serie fue creada por Roberto Stopello, también guionista de La Reina del Sur, y producida por Mar Abierto Productions. La dirección estuvo a cargo de Analeine Cal y Mayor y Carlos Villegas Rosales. Cada episodio tiene una duración aproximada de 50 minutos y la clasificación es TV-MA (para mayores de 18 años).

Analistas del género sitúan la propuesta en la línea de apuestas previas de Netflix como ¿Quién mató a Sara? y Pálpito, melodrama latinoamericano con un acabado visual más cuidado, ritmo narrativo más contenido y temporadas más cortas que las telenovelas tradicionales.

A diferencia del género clásico, señalan, los personajes de El otro padre no actúan desde la maldad sino desde el miedo, lo que desplaza la pregunta del relato: los espectadores no buscan saber quién tiene razón, sino entender por qué cada uno cometió el error que terminó afectando a varias generaciones.