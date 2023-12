Alfredo Olivas, cantante y compositor de música regional mexicana, actualmente se encuentra en la cúspide de su carrera. Y es que en 2024 tendrá una prometedora gira como parte del tour Prófugos del Anexo 2024, junto al cantante Julión Álvarez y en el que se espera que cante varios de sus éxitos como “El Malo de Culiacán” y “El paciente”, siendo esta última una de la canciones más escuchadas, ya que relata un atentado que sufrió el cantante en 2015.

¿De qué trata el corrido?

Alfredo Olivas decidió sacar en 2017 un corrido titulado “El paciente”, donde relató un atentado que sufrió en un concierto que se encontraba dando en Parral, Chihuahua en 2015.

De acuerdo con algunos medios locales, los hechos ocurrieron cuando el intérprete de “El precio de la soledad”, se encontraba cantando “Así es esto”, uno de sus éxitos más populares en ese entonces, cuando de pronto, decidió aventar su saco y “cortejar” a una mujer que se encontraba sentada en una mesa juntó al escenario; hecho que enfureció a su acompañante.

Tras ello, dicho sujeto y otros hombres que lo acompañaban dispararon en repetidas ocasiones hacía el escenario, lo que provocó que el artista recibiera seis disparos, cinco de ellos entrando y saliendo por la espalda sin causar daños graves, sin embargo, uno de ellos se quedó al interior de su cuerpo, provocando severos daños en su cuerpo.

“Hasta mi cuerpo arribaron visitas inesperadas, una se quedó conmigo las otras iban de pasada. Unas caras con asombro y otras más desfiguradas”, en esta estrofa hace alusión a las balas que le rozaron su cuerpo, y el impacto que ocasionó en su público ver al artista tirado en el escenario.

Aunado a ello, en una entrevista con la periodista Mara Patricia Castañeda, Alfredo mencionó que no se sabe a qué se debió dicho atentado, ya que ese día ni siquiera tuvo algún contacto físico o visual con la mujer. “A la fecha lo sigo haciendo sin ver a quién le va a caer. Siempre ha sido muy mío eso, porque quiero que el público se lleve algo. Cada quien tiene su criterio, en este momento paso, es la versión que más he manejado, no la puedo confirmar. Me quedo con ella, pero desde aquí lo digo, jamás fue mi intención. Yo creo que soy el menos coqueto del género”, recalcó.

De acuerdo con algunos reportes policiales, aquella noche fueron detenidas tres personas, ya que las balas también alcanzaron a otros tres asistentes. “El doctor viene en camino, de seguro ya no tarda. La esperanza seguía viva, pero la sangre me abandonaba. Preguntaba por mi estado pero nadie contestaba”, narra en una parte de la canción el artista, luego de ver la cantidad de sangre que perdía tras los impactos de bala.

Además, expresó que hasta el lugar arribaron paramédicos que lo trasladaron a un hospital de Parral para que recibiera atención médica. Luego de este acontecimiento, en otra de sus estrofas, también describió cómo fue que los peritos asistieron al hospital para que rindiera su declaración. “¿Cómo pasaron los hechos?, preguntaba peritaje. Señor, ahora le contesto, solo deje que la cuaje”, dice la letra.