“El patriarcado se va a desplomar”: Rita Segato

“Sigo pensando que las reivindicaciones nuestras, de las mujeres, no son para las mujeres contra los hombres, son reivindicaciones para toda la humanidad”, asegura la antropóloga, escritora y feminista argentina Rita Segato, quien sostuvo un diálogo sobre Pensar el mundo, en el marco de la Cátedra Alfonso Reyes, de la Dirección Nacional de Desarrollo Cultural de la Escuela de Humanidades y Educación del Tec de Monterrey, donde aseguró que los frentes políticos antifeministas se han dado cuenta que “si nuestras reivindicaciones llegan a destino, el rumbo de la historia cambia y las jerarquías de poder, la dominación se desploma”.

Ante cientos de jóvenes estudiantes y académicos del Tecnológico, la autora de Estructuras elementales de la violencia, La Nación y sus otros y Contra-pedagogías de la crueldad, reconoció: “Las mujeres estamos luchando contra la forma más básica de dominación, que es el patriarcado. Es un orden de fuerzas. No es un orden de costumbre, de buenas costumbres, religiones, no. Es un orden de poder. Por lo tanto, es un orden plenamente político en el que se educan a las personas, todos nosotros y nosotras, hombres y mujeres, se nos educa para vivir en un mundo regido por el poder, regido por el adueñamiento, regido jerárquicamente administrado. Entonces, nosotras las mujeres hemos puesto palabras a un mundo que tiene otras características”.

Segato afirmó que, si llegamos a destino, no es solo por las mujeres, es por todo el mundo, “por los hombres también, por toda la humanidad. Es un movimiento por la humanidad. Tardamos en darnos cuenta, nuestros antagonistas se dieron cuenta antes que nosotras, por eso intentan bloquear el movimiento y generar rebaños, la lucha es por la vida”.

Trabajos e investigaciones

La intelectual que está en México para sostener varios encuentros y para presentar su poemario El camino de regreso en la Casa Universitaria del Libro de la Universidad Autónoma de México (UNAM), ha tenido amplia influencia en los estudios antropológicos, sociales y feministas. A lo largo de su trayectoria, ha desarrollado investigaciones y trabajo de campo en distintos contextos de América Latina, particularmente en Brasil, Guatemala, México y Argentina.

La antropóloga que dijo que el patriarcado tiene la misión de mantener la dominación en su lugar y que contra eso hay que luchar, habló también de las distintas formas de violencia y desigualdad que atraviesan a las sociedades latinoamericanas, así como la necesidad de revisar las relaciones sociales que las reproducen.

Y allí se refirió a lo que ella llama violencia expresiva que, dijo, puede estar vinculada con la demostración de control y dominio territorial. “En este tipo de violencia se observa que en una serie de agresiones y crímenes existe impunidad porque se quiere demostrar un control y dominio territorial. No hay un problema de impunidad. Hay una exhibición de impunidad que quiere mostrar dominio territorial”.

Luego, al preguntarle por qué ya no habla de izquierda y de derecha, Rita Segato tomó su bolsa y removió hasta encontrar lo que buscaba y dijo: “Perdónenme, yo me prometí a mí misma nunca jamás en mi vida volver a hablar en público, nunca sin una insignia palestina. Me había olvidado”. Y externó: “Palestina libre”, luego dijo que muchas mañanas se despierta llorando pensando en Palestina porque es demasiado horrífico, y aseguró que ante esos horrores “todas las consignas, las palabras que usamos se gastaron. Pues esa es la razón por la cual yo no quiero usar ni izquierda ni derecha y mejor empezar a pensar inclusive en nuevas palabras”.

Segato afirmó: “Las humanidades son poderosas porque nombran y poner los nombres es poner los adoquines del camino futuro. Nombrar es nombrar la historia y el cauce histórico”. Y celebró ser invitada por la Escuela de Humanidades y Educación.

La pensadora dijo también que podemos desmontar el mandato que lleva a los hombres a aceptar usar la crueldad, “ese mandato de masculinidad es muy importante entenderlo y desarmarlo, y eso lleva a una paz. Estoy convencida de eso”, afirmó la feminista y activista que se ha descubierto poeta.