Luego de que el pasado 29 de febrero un imitador del “El Patrón” apareciera durante la última “conferencia de la verdad” de Xóchitl Gálvez y le regalara un ramo “buchón”, el “tiktoker” original salió a deslindarse, pues dijo: “No me presto a juegos políticos”.

Por medio de un video, el famoso personaje desmintió que él haya sido el hombre del video y dijo que no le interesa participar en el mundo de la política. “Solo para aclarar, yo no le entregué flores a ningún personaje de la política mexicana que empiece con ‘X’. Estarán bien o mal sus ideas, pero a mí no me interesa y como a mí no me interesa, no me presto a juegos políticos”, afirmó.

Finalmente, expresó que nunca utilizaría sus redes sociales para fines políticos. “El servicio de flores no lo puedo negar, porque ante todo somos una empresa, pero de ahí a usar mis redes sociales y mi imagen para cualquier fin político, ¡jamás!”, señaló.

De manera inesperada, un imitador del “El Patrón” le entregó a Xóchitl Gálvez un ramo buchón, ante el desconcierto de la candidata presidencial, que después entre sonrisas se fotografió con el personaje enfundado en camisa roja y sombrero tejano.

“Señorita Xóchitl, señorita Xóchitl”, se escuchó un grito en las últimas filas del lugar donde se realiza la conferencia, lo cual causó sorpresa de reporteros, pero también en el equipo de la candidata cuando vieron que empezó a acercarse al templete.