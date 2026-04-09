El pequeño Cuchi Cuchi

Es un álbum ilustrado escrito e ilustrado por Mario Ramos, publicado originalmente en francés como Le petit Guili y traducido al español por la editorial Océano Travesía. La historia funciona como una fábula política que critica el abuso de poder y la arbitrariedad de los gobernantes de manera ingeniosa y accesible para los niños.

A pesar de que el rey que protagoniza este libro era tan pequeño, había hecho grandes promesas a su pueblo. El día de su coronación, organizó una gran fiesta a la que asistieron todos los animales. Pero, una vez que tomó el poder, León cambió. Se rodeó de un ejército de gorilas y les pagaba con cacahuates.

Para ver a “Su Majestad”, los animales debían hacer cita con mucha anticipación. Había que presentarse ante él de rodillas y mirando al suelo, y hablarle en voz baja para no interrumpir su siesta. Entonces apareció Guili, un pequeño pájaro cuya inesperada conducta tambaleo la autoridad del rey.