El pequeño gigante del desierto

El zorro fénec es considerado el zorro más pequeño que existe. Este pequeño mamífero habita principalmente en el Desierto del Sahara, en el norte de África, donde el clima es extremadamente caluroso durante el día y frío durante la noche.

Su tamaño suele variar entre 24 y 40 centímetros de largo, sin contar su cola, y su peso generalmente oscila entre 1 y 1.5 kilogramos. Sin embargo, lo que más llama la atención de este animal son sus grandes orejas, que pueden medir hasta 15 centímetros.

Estas orejas no solo le dan su aspecto tan característico, sino que también cumplen funciones muy importantes. Por un lado, ayudan a regular su temperatura corporal, liberando el calor de su cuerpo en el ambiente desértico. Por otro lado, funcionan como una especie de radar natural que le permite escuchar incluso el movimiento de pequeñas presas bajo la arena.

Adaptado para sobrevivir al desierto

El zorro fénec posee un pelaje color arena o crema, que le permite camuflarse perfectamente en el desierto y reflejar la luz solar. Además, sus patas están cubiertas de un pelaje especial que protege sus almohadillas al caminar sobre la arena caliente.

Este animal es principalmente nocturno, lo que significa que duerme durante el día dentro de madrigueras que cava en la arena y sale a buscar alimento durante la noche, cuando las temperaturas son más bajas.

Su alimentación es bastante variada, ya que es un animal omnívoro. Puede alimentarse de insectos, pequeños roedores, lagartijas, huevos, frutas y raíces. Gracias a esta dieta tan diversa, puede adaptarse fácilmente a los recursos disponibles en el desierto.

Otra de sus grandes habilidades es que puede pasar largos periodos sin beber agua, ya que obtiene gran parte de la hidratación que necesita de los alimentos que consume.

¿Cuántos años vive?

En estado salvaje, el zorro fénec suele vivir entre 10 y 12 años, aunque cuando se encuentra en cautiverio y recibe cuidados especiales puede llegar a vivir hasta 14 años.

A pesar de su pequeño tamaño, el zorro fénec es un ejemplo sorprendente de cómo la naturaleza permite a los animales adaptarse a entornos extremos. Sus grandes orejas, su inteligencia y su capacidad para sobrevivir en el desierto lo convierten en una de las especies más fascinantes del reino animal, recordándonos la increíble diversidad que existe en nuestro planeta.

¿Sabías que…?

El zorro fénec tiene las orejas más grandes en proporción a su cuerpo de todos los zorros del mundo. Estas no solo le ayudan a escuchar mejor, sino que también funcionan como un sistema natural para enfriar su cuerpo en el calor del desierto.