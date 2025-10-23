Un clásico infantil para aprender a compartir. El pez Arcoíris es un libro ilustrado infantil, dibujado y escrito por el autor e ilustrador suizo Marcus Pfister, y traducido al inglés por J. Alison James. El libro es conocido por las distintivas escamas brillantes del pez Arcoíris. Ha vendido millones de ejemplares alrededor del mundo.

Enseñanzas

En el fondo del mar vive el pez Arcoíris, el más bello de todos por sus brillantes escamas de colores. Pero también es el pez más solitario de todos, nadie quiere estar con él. ¿Cómo conseguirá volver a ser feliz? Enseña compartir con otros y la importancia de la amistad. El pez Arcoíris es un ejemplo en el que los niños se reconocen y con el que aprenden a valorar a los amigos. El libro también sirve como herramienta para ayudar a padres y profesores a educar en la integración y otros valores a una edad temprana.