“El Piano de México” llega al teatro

Arturo Aquino dio detalles de su concierto “20 años sinfónico”, el cual se llevará a cabo en el Teatro de la Ciudad Emilio Rabasa, el 23 de octubre, a las 20:00 horas.

Indicó que esta presentación surge a modo de agradecimiento para su público, el cual lo ha acompañado durante todos estos años. “Queremos ser recíprocos con el público que se ha sumado en cada proyecto que tenemos junto a mi equipo de trabajo, y está vez no queríamos terminar el año sin tener una sorpresa como la que estamos organizando”, dijo.

De igual forma, manifestó que este evento, cuyos boletos ya están a la venta, cobra un sentido especial, ya que dicho escenario capitalino fue uno de los primeros que pisó, cuando tenía 15 años de edad.

“Siempre que vengo al teatro es de mucha nostalgia para mí, porque mi primera presentación fue acá; fue hace como 40 años, cuando se hacían las cabalgatas, y tuve la fortuna de tocar un piano especial que tenían aquí en este lugar”, expresó.

Me siento en casa

“El Piano de México” reconoció que aunque ha estado en diversos escenarios del mundo, los recitales que ofrece en su tierra son únicos e irrepetibles, por lo que en esta velada habrá sorpresas e invitados especiales como el músico Paco Sánchez.

Asimismo, detalló que contará con la dirección musical de Freddy López. “Yo quiero compartir con todos este momento, todas esas memorias que tengo, y ser agradecido con los que me acompañan”, externó.

Aquino añadió que siempre ha querido hacer este concierto titulado “20 años sinfónico” por el hecho de ampliar su música a las cuerdas, los metales y toda una sección que comúnmente no se puede llevar a una presentación de otro tipo, y en esta ocasión se darán la oportunidad de explorar otros matices más técnicos.

“Estamos haciendo todo un repertorio que incluye canciones como ‘Camino a San Cristóbal’, entre otras que ya he ejecutado en otras presentaciones musicales pero con un estilo diferente”, compartió.

Finalmente, reiteró la invitación para que lo acompañen la noche del 23 de octubre. Las entradas se pueden adquirir en https://boletos.playyourdreams.mx.