El Poeta Mayor llega al Congreso

Jaime Sabines, uno de los más grandes poetas del estado de Chiapas, llegó al Congreso del Estado por medio de una exposición para celebrar su vida y su legado, acercando su trabajo literario a todas y todos los chiapanecos.

Se trata de una muestra previa a la declaratoria del 2026 como el Año de Jaime Sabines, propuesta que sería votada por el pleno poco después de la apertura de la exhibición fotográfica.

Homenaje

La presidenta de la Mesa Directiva, Alejandra Gómez Mendoza, dijo sentirse muy honrada de albergar esta exposición. “Es un día histórico porque en el Congreso del Estado de Chiapas pasará a votación la propuesta para designar al 2026 como el año del gran poeta Jaime Sabines Gutiérrez”, enfatizó.

Añadió que en honor de esta iniciativa se inauguró esta muestra que amablemente organizó el Consejo Estatal para las Culturas y las Artes de Chiapas. “Quiero reconocer el trabajo de cada uno de ustedes, para agradecerles a todos y cada uno de ustedes su presencia, su trabajo y su dedicación y el impulso para que esta declaratoria sea discutida favorablemente”, abundó la legisladora.

Por su parte, Ramón Alonso de Dios, director de los talleres de iniciación artística del Centro Cultural de Chiapas Jaime Sabines y quien fue el encargado de montar la exhibición, puntualizó que las fotografías forman parte del arte de Eliane Cassorla y han sido expuestas en más de 12 ocasiones en diversos puntos de la República Mexicana.

Resaltó que las imágenes fueron tomadas durante una charla que Eliane Cassorla sostuvo con Jaime Sabines en su rancho Yuria, que se encuentra junto a las Lagunas de Montebello.