El Potrillo bromea con video de su mamá

Doña Cuquita Abarca, viuda de Vicente Fernández, desató controversia en redes sociales el pasado fin de semana tras ser captada dándole un beso a un misterioso hombre en un concierto que su hijo, Alejandro Fernández, ofreció en Guadalajara.

Tras dimes y diretes, trascendió que el hombre en cuestión es nada más ni nada menos que el hermano mayor de Doña Cuquita llamado Javier. Ante esta noticia viral, “El Potrillo” fue interceptado por un reportero cuando intentaba abordar un vehículo particular e inevitablemente fue cuestionado sobre el beso viral que protagonizaron su madre y su tío.

Alejandro no solo confirmó que se trata de su tío, también bromeó con la posibilidad de que su madre tenga una nueva relación amorosa a casi cuatro años del fallecimiento de Vicente Fernández. “Es mi tío, es el hermano mayor de mi mamá, es como mi papá”, dijo en una entrevista retomada por Venga la Alegría.

Sobre un posible padrastro, dijo: “Ojalá que sea bien billetudo”. América Fernández, hija de Alejandro, sostuvo un encuentro con medios de comunicación donde fue cuestionada sobre el video viral de su abuela. “Ni lo vi, nada más todo el mundo me dijo: “tu Cuquis tiene novio”. Mi papá se murió de risa, somos una familia súper cariñosa, súper besucona”, comentó al respecto.