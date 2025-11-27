“El Potrillo” deja insatisfechos a fans

El desempeño de Alejandro Fernández en la Feria Internacional Ganadera de Querétaro provocó críticas, debido a que, durante su actuación, “El Potrillo” presentó mareos y un comportamiento que dejó insatisfecho a su público.

Desde inicios de este mes, la feria ha recibido a diferentes figuras de la música nacional, como Matute, Gloria Trevi, Christian Nodal y Banda MS, exponentes del regional —y el pop— que antecedieron a la actuación de “El Potrillo”, que el fin de semana pasado estuvo en el Palenque de Querétaro.

Aunque el recinto se llenó, la presentación del hijo de Vicente Fernández llamó la atención, pues tuvo un comportamiento errático cuando, a medio, show, mostró visibles mareos y desconcierto.

Esta no sería la primera vez que el artista refleja una merma en su desempeño. En otros recitales, el cantante ha mostrado desconcentración, la cual ha sido asociada a un supuesto abuso del consumo del alcohol.

Hermetismo

Pese a la aparente dependencia del famoso a las sustancias etílicas, hasta la fecha, ni él, ni ningún integrante de la familia ha confirmado que su disminuido rendimiento en los escenarios se deba a este problema. De hecho, la mayoría de medios justifica lo sucedido con un presunto problema estomacal.

Pese a lo que muestras las imágenes en X, los fans de “El Potrillo” lo respaldan en las redes pues, luego de que el intérprete de ranchero compartiera un video resumiendo su actuación, solo recibió comentarios positivos por parte de sus fans. “Merecidísimo éxito, mi charro bello, por donde pasas, dejas huella”. “Hermoso bello, como tú ninguno”. “El mejor siempre, en Querétaro te amamos”. “Como siempre, lo hiciste increíble”. “Digno del legado de tu padre”. “Eres increíble, no me extraña nada ese doble ‘sold-out’”, fueron algunas de las reacciones.