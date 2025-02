“El Potrillo” presionado por tributo

Cuando Alejandro Fernández tenía apenas seis años de edad, comenzó cantando temas como “A mi manera” (cover de Frank Sinatra), siempre guiado de las interpretaciones y producciones por de padre Vicente Fernández. Por eso, ahora, en su gira De rey a rey se ha convertido en infaltable del repertorio de sus shows.

“Esa era una de las canciones con las que empecé a cantar, duré como 10 años cantándola. Ahora, con esta oportunidad de hacer un homenaje a mi padre en La Plaza México sabíamos que tenía que estar, ya que él la cantó en los últimos años de su carrera y tiene un gran significado para mí”, cuenta Alejandro en entrevista.

Para Alejandro, lograr una producción en vivo para su padre no fue algo sencillo, pues así como incluyó “A mi manera”, tenía que decidir entre todas las otras canciones que interpretaba Chente. La tarea significó para él liberarse de la carga emocional que implicaba ya no tenerlo junto a él.

“Fue bastante difícil. Cuando me decidí a hacer el homenaje no sabía dónde me estaba metiendo, pero ya cuando empezamos a arreglar las canciones, ver en qué tonos las iba a cantar, fue cuando realmente me convencí”, confiesa.

Antes de definir el camino, la presión por homenajear al “Charro de Huentitán”, una de las voces más importantes de la música mexicana, le empezó a ganar. “En las noches que practicaba las canciones no me sentía tan seguro, me iba a dormir y se me volaba la cabeza, me empezaba a hacer miles de ideas, me cuestionaba cómo se me había ocurrido hacer un homenaje a mi padre. Aun siendo su hijo, sigue siendo una presión muy grande”, contó.

Fue hasta que se presentó con De rey a rey en La Plaza México que finalmente se tranquilizó, pues al ver lleno el recinto y sentir el cariño del público, consideró que había cumplido, tal y como Vicente lo hizo en ese mismo recinto. “Cuando vi la recepción de la gente me relajé, ahora de verdad quiero que el público tome esto como un homenaje a mi padre, sí, pero también para que los más jóvenes sigan escuchando a Vicente Fernández. Cuando mi papá se presentó en ese mismo recinto pasaron cosas externas que no iban a permitir que el show se lograra, pero él lo hizo, y me siento bien de haber podido con esa misma responsabilidad”, asegura.

Ejemplo de padre

Paralelamente a la creación De Rey a Rey, Alejandro tiene que seguir el ejemplo de su padre también en otros ámbitos, principalmente en su propio rol de guía para todos sus hijos que, como él, también persiguen el éxito musical.

“Estoy muy contento de que los cinco hayan salido tan musicales. La verdad es que son unos muy buenos niños, son muy entregados a lo que hacen, les encanta y les apasiona la música. Es una cosa que ya cuando naces con esto, aunque te les quieras poner en contra y te pares de cabeza, no se va a poder. Si ya lo tienen claro y es lo que quieren, no te puedes imponer para evitarlo”, cuenta.

Ahora, él es quien tiene que seguir el ejemplo de su padre para guiar las carreras de sus hijos. “Estoy en eso. Ameriquita (27 años, gemela de Camila) me acaba de dar la sorpresa de que también se quiere dedicar a esto, está ahorita viendo compañías, proyectos y todo para saber qué podría hacer. Emiliano (24 años) y Valentina (22 años), que son los chiquitos, ya también tenían un proyecto de música, pero ahorita están agarrando ya cada quien su rumbo como solistas”.

Alex (31 años) y Camila (27) son los hijos de “El Potrillo” que ya cuentan con una carrera en la música. “Y les está yendo muy bien afortunadamente, toca seguir apoyándolos. Pasando el tiempo, lo único que tienes que hacer es reinventarte, evolucionar en la música. Si admiras a una persona y surge de repente la oportunidad de hacer alguna colaboración, pues espectacular, es importante unir fuerzas para seguir en el gusto del público”, considera.