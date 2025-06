“El Potrillo” vive tenso momento

Poco antes de subir al escenario en Miami, Alejandro Fernández vivió un tenso momento con la policía local que, según él mismo contó, estuvo a punto de impedir el evento.

El episodio ocurrió cuando “El Potrillo” se presentó en el Kaseya Center como parte de su gira De Rey a Rey, en la que homenajea a su padre Vicente Fernández. A su llegada al recinto, el acceso al estacionamiento estaba bloqueado por conos y cuando trató de quitarlos fue cuestionado por los oficiales.

El episodio fue revelado por el propio intérprete justo al final del show, cuando pedía a su público salir de manera ordenada y sin provocar a los oficiales. “La gente anda bien brava, cuidado, que a mí ya me toco”, dijo. “Estaba trayendo la camioneta para entrar a la arena y de repente agarré uno de los conos. Había una patrulla, pero no estaba el oficial. Agarramos el cono para entrar y bueno, el oficial se nos vino encima”. Aunque no dio más detalles de lo sucedido, el cantante aseguró que la reacción de los policías fue tan intensa que incluso temió por su estatus migratorio: “Nombre, ya me querían desterrar. Casi nos deportan”.

Las declaraciones del intérprete de “Tantita pena” quedaron grabadas en un video que ya circula en las redes sociales y que causó toda clase de reacciones, sobre todo por las redadas contra los migrantes que han ocurrido en las últimas semanas.

Pese al incidente, el hijo de Vicente Fernández continuará con su gira por los Estados Unidos. En los próximos días visitará Texas, Nevada y California, para después regresar al territorio mexicano, donde se presentará en el estadio GNP Seguros.