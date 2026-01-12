El primer juego en pedir verificación

En una industria donde las restricciones para proteger a los menores son cada vez más estrictas, plataformas como Roblox han decidido dar un paso al frente. Tras varios meses de pruebas, la compañía finalmente desplegará su sistema de verificación facial de edad en México

A partir del 12 de enero, la verificación facial será obligatoria para todos los usuarios menores de edad que deseen utilizar las funciones de chat. Según el director de Seguridad de Roblox: “Nuestro compromiso con la seguridad se basa en brindar el máximo nivel de protección a nuestros usuarios. Al crear barreras proactivas basadas en la edad, podemos empoderar a los usuarios para que creen y conecten de maneras seguras y apropiadas”.

¿Cómo funciona la verificación facial de edad?

El proceso se realiza directamente a través de la app de Roblox. Utilizando la cámara del dispositivo móvil, los usuarios deben completar la validación mediante capturas de imágenes y videos en tiempo real. Para los usuarios mayores de 13 años, existe la opción adicional de verificarse a través del sitio web oficial cargando documentos de identidad vigentes, como la licencia de conducir, pasaporte o tarjeta de residencia. En el caso de los niños menores de nueve años, el proceso requiere obligatoriamente la ayuda de los padres, quienes deberán otorgar el consentimiento parental para que el menor pueda seguir disfrutando de las funciones sociales del título.

El impacto de no verificar la cuenta

Es importante aclarar que la falta de verificación no impedirá el acceso al juego. Los usuarios podrán seguir entrando a sus experiencias online y mundos favoritos. Sin embargo, la función del chat quedará deshabilitada por completo.

Grupos de edad y permisos de interacción

Una vez completada la verificación, Roblox asignará automáticamente al usuario a uno de los seis grupos de edad definidos por la plataforma. El sistema está diseñado para que solo se pueda chatear con personas de rangos similares, evitando brechas generacionales riesgosas.

Además de esta segmentación, los padres de familia tendrán acceso a un panel de control parental mejorado desde ahí, podrán revisar no solo el estado de la cuenta, sino también gestionar los gastos realizados, configurar filtros de contenido y acceder a herramientas de informes para monitorear la actividad online de sus hijos.