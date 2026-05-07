La historia comienza durante la Revolución Cultural China, donde la joven astrofísica Ye Wenjie presencia la persecución y muerte de su padre. Este trauma la lleva a participar en un proyecto secreto del gobierno chino llamado “Costa Roja”, cuyo objetivo es contactar vida extraterrestre.

Ye logra enviar una señal al espacio y recibe respuesta de un extraterrestre del sistema de Trisolaris, un planeta que orbita tres soles, lo que genera un entorno caótico e impredecible (de ahí el “problema de los tres cuerpos”, un concepto de la mecánica celeste que describe sistemas gravitacionales complejos).

Desencantada con la humanidad, Ye permite que los trisolarianos conozcan la Tierra, iniciando una futura invasión. Décadas después, el científico Wang Miao se ve envuelto en una serie de eventos extraños: suicidios de científicos, fenómenos físicos inexplicables y un misterioso videojuego de realidad virtual llamado Tres Cuerpos, que simula el mundo trisolariano.

A través de esta investigación, se revela la existencia de una organización secreta humana que apoya a los extraterrestres. La novela mezcla ciencia dura, filosofía y política, planteando preguntas sobre el progreso humano, la confianza en la ciencia y el destino de la civilización.

Aunque la novela es compleja y durante años se consideró “difícil de adaptar”, ha tenido varias interpretaciones en pantalla:

Serie de televisión china: Three-Body

Producida en China, es una de las adaptaciones más fieles al libro. Se centra en desarrollar cuidadosamente la trama científica y política, con un ritmo pausado y bastante respeto al material original.

Adaptación internacional de Netflix: 3 Body Problem

Creada por David Benioff y D. B. Weiss (conocidos por Game of Thrones), junto a Alexander Woo.

Esta versión adapta la historia para una audiencia global, cambiando algunos personajes y trasladando parte de la acción fuera de China. Es más dinámica y centrada en los personajes, aunque menos detallada en lo científico.

Proyecto cinematográfico chino (no concretado ampliamente): Hubo intentos de hacer una película en China, pero enfrentaron problemas de producción y nunca se consolidaron en un lanzamiento global importante.