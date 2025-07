“El Puma” seguirá rugiendo

Con todo y el doble trasplante pulmonar que enfrentó en 2017, José Luis Rodríguez “El Puma” no dejará la cantada. El ícono de la música, que se presentará en la Ciudad de México este viernes 4 de julio, en el salón La Maraka, aseguró que no detendrá su carrera por nada del mundo. “Aunque me tenga que cambiar nuevamente un pulmón, no voy a parar”, dijo el venezolano a medios de Lima, Perú, donde estuvo actuando recientemente.

Sobre un posible retiro, “El Puma” comentó que no planea una gira del adiós, pues simplemente no piensa frenar, ya que por su mente solo está la búsqueda de una nueva canción.

Recientemente, el intérprete se negó a cantar un pedacito de uno de sus temas en entrevista. “Yo solo canto en mis shows”, comentó “El Puma”, quien a lo largo de su carrera ha editado cerca de 60 discos. “¿Por qué se aferran a que se le quite la magia a las canciones?, pues llegan en el escenario, aquí no están las condiciones”, agregó.