El recorrido de Jared Leto

Jared Joseph Leto nacido en Bossier City, Luisiana, el 26 de diciembre de 1971 es un actor, cantante, director y productor estadounidense.

Vivió en su ciudad natal hasta que sus padres se divorciaron cuando era pequeño, quedando la custodia para su madre Constance. Tras la separación, vivió con su hermano mayor, Shannon Leto, su madre y su abuelo. Él y su familia se mudaron a diferentes lugares como Colorado, Virginia, Wyoming y Haití por motivos laborales.

Es Fundador de la banda de rock alternativo 30 Seconds to Mars. La trayectoria de Jared Leto abarca una carrera consolidada en el cine y la música, con roles memorables en películas como Dallas Buyers Club misma que le valió un Óscar, El club de la lucha y Requiem por un sueño. Comenzó en la televisión en la década de 1990 y fundó la banda de rock alternativo 30 Seconds to Mars en 1998, siendo también actor, director y productor

Sus primeras participaciones en televisión las realizó en las series Camp Wilder, en 1992, Almost Home, en 1993, y My So-Called Life, en 1994, junto a Claire Danes. Su debut cinematográfico se llevó a cabo en How to Make an American Quilt. Más tarde participó en las películas Secuestro en 1997, Urban Legend 1998, La delgada línea roja 1998, Fight Club 1999, Requiem for a Dream 2000, Panic Room 2002, Alexander 2004 y Lord of War 2005, Encarnó al nuevo Joker en la película Suicide Squad del 2016.

Durante 2017, se confirmó que Jared Leto volvería a interpretar su papel en Suicide Squad 2, Gotham City Sirens y una película centrada en Joker y Harley Quinn.

En junio de 2018, se anunció su participación en la adaptación cinematográfica de Morbius, el vampiro viviente. La película se estrenó en 2021. En ese mismo año interpretó al asesino en serie Albert Sparma en la película The Little Things. Además, tuvo el papel del diseñador de moda y magnate de los negocios Paolo Gucci en el filme House of Gucci, entre otras.

En la música también ha estado muy activo. Lanzó su álbum debut en 2002, el cual fue titulado con el mismo nombre de la banda. El álbum recibió críticas positivas en general. Desde ese momento la banda fue creciendo en popularidad y reconocimiento en todo el mundo.

La popularidad de la banda y las ventas de su segundo álbum le dieron a Leto la oportunidad de participar en el 6th Annual Hollywood Life Awards de diciembre del año 2006.

Entre sus principales éxitos está la canción “The Kill”, la cual se encuentra en su segundo álbum de estudio, A Beautiful Lie; y “Kings and Queens”, perteneciente a su tercer álbum, This Is War. A principios de 2013 finalizó la grabación de su cuarto álbum de estudio con 30 Seconds to Mars, Love, Lust, Faith and Dreams, del que se desprende el sencillo “Up in the Air”, que fue lanzado al espacio desde la NASA.

En la moda se caracteriza por un estilo camaleónico, atrevido, sin género y una fuerte lealtad a la casa de moda Gucci, bajo la dirección creativa de Alessandro Michele. Su enfoque personal de la moda se centra en crear un “momento” y una experiencia, en lugar de simplemente usar ropa.

Es complicado encontrar un discípulo más devoto que Jared Leto de la actual tendencia maximalista en la moda. s una verdadera explosión de color sin complejos, de diseño y texturas. A menudo parece como si llevara tres conjuntos a la vez. Y aún así, le queda como un guante y no desentona. Tanto es así, que a ha sido imagen de Gucci en varias campañas, además de ir vestido de la firma a prácticamente todos los eventos. Por no mencionar su habilidad para colarse en las listas de los hombres mejor vestidos y, casi siempre, encabezar la del Met Gala.

Jared es la expresión de ser y hacer lo que te de la gana, vida sólo hay una y mientras si el publico tiene sus dudas, tú siempre sigue trabajando en tus sueños.