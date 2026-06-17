El recuerdo de la espera de una nueva vida

Hay recuerdos que comienzan incluso antes de nacer. Entre 1994 y el año 2000, las páginas sociales de Cuarto Poder fueron testigos de algunos de los momentos más emotivos para las familias chiapanecas: la llegada de un nuevo integrante y los primeros pasos en la vida espiritual.

En el marco de nuestro 50º aniversario, abrimos nuevamente el archivo para reencontrarnos con una época en la que los baby showers y los bautizos reunían a generaciones enteras alrededor de la ilusión y la celebración familiar. Muchas de estas historias fueron publicadas en espacios emblemáticos como Flash Social y Flashito, escritos por Claudia Zepeda; Gente Joven, de Luis Magaña; así como 100% Joven, de Lacho D’Argence, y años más tarde, Aquí Entre Nos, de Elsa Selvas, registrando una parte importante de la vida social chiapaneca.

Momentos únicos

Las fotografías de aquellos años muestran reuniones llenas de detalles sencillos pero significativos. Los baby showers se disfrutaban rodeados de familiares y amigas cercanas, en ambientes cálidos donde predominaban los consejos, las risas y la emoción por la llegada del bebé.

Por su parte, los bautizos representaban mucho más que una ceremonia religiosa. Eran encuentros familiares en los que padrinos, abuelos, tíos y amigos se reunían para celebrar uno de los acontecimientos más importantes en la vida de los más pequeños.

La moda también habla por sí sola, ya que en aquel entonces los vestidos estampados, peinados con volumen, conjuntos elegantes y otros estilos marcaron los años 90, tal como se puede ver en cada imagen como testimonio de una época que permanece viva en la memoria de muchos chiapanecos.

Hoy, estas fotografías nos permiten volver a esos momentos en los que la familia es el centro de toda celebración y cada encuentro se convierte en un recuerdo destinado a permanecer para siempre.