El regreso de Ana Brenda Contreras

Ana Brenda Contreras está de vuelta en los escenarios, después de haber hecho una pausa en su carrera para prestarle atención a su vida personal. A menos de un año de haberse convertido en madre de Aria, su primogénita, decidió que era momento de retomar actividades y lo hace con la promoción de la serie Polen, la cual tuvo su estreno para invitados especiales y alfombra roja.

“Cuando tienes a una bebé todo cambia, porque genuinamente tú quieres estar con ella, debido a que necesita mucho de ti, pero también ya no aguantas estos trotes. Yo ya no aguanto los llamados tan largos o nocturnos, porque tengo que estar para ella en la noche, entonces sí se mueven de lugar las prioridades”, comentó la actriz, quien asistió al evento en una terraza de la colonia Juárez, acompañada de su esposo, el empresario Zacarías Melhem.

Melodrama

Polen es una serie de Vix que se rodó hace dos años en locaciones de Colombia. En el elenco participan, además de Ana Brenda Contreras, Estefanía Villarreal, Tiago Correa, Claudia Ramírez, Arap Bethke, Gustavo Sánchez Parra, Rocío Verdejo, Antonio Gaona, Fabiola Guajardo, Francisco de la O, Ernesto Álvarez, Claudette Maillé y Juan Aguirre, entre otros. La producción se estrenará el 6 de marzo en la plataforma. “Por fin podrán ver este proyecto, estoy muy orgullosa de él, porque una cosa es hacerlo como actriz, pero ya tener todas las piezas juntas es diferente. Tuve la oportunidad de disfrutarla completa esta semana, pero nunca es fácil ver tu trabajo, porque es algo que me choca y soy muy crítica; pero al verlo al lado del trabajo de mis compañeros digo ‘qué bien’, y me hace sentir muy satisfecha”, dijo Contreras.

La trama de la serie cuenta la historia de la familia Luján Zamudio, cuya matriarca es Beatriz (Claudia Ramírez), dueña del Hotel Prestigio y del imperio floral más grande del país. Al llegar a su cumpleaños 60 decide reunir a su familia para celebrar; sin embargo, en plena fiesta muere de manera inesperada al caer de lo alto de su mansión. Todos piensan que se trató de un suicidio, pero más adelante se descubre que fue envenenada. Es entonces cuando entra en escena la detective Sandra Fitzgerald (Ana Brenda Contreras), quien descubre que todos tenían una razón para matar a la empresaria. “Sandra es un personaje un tanto oscuro de lo que normalmente me ofrecen o están acostumbrados a verme hacer, pero no por eso deja de ser luminoso, porque es una mujer que tiene ética en su trabajo, busca la justicia y la verdad, así que se enfoca en resolver este homicidio. Por esto fue muy interesante hacerlo”, expresó la actriz.

Al borde de la butaca

Para Arap Bethke es muy sano que una plataforma como Vix ofrezca todo tipo de contenido, desde comedia hasta una historia como Polen, donde el público permanece atento de principio a fin debido a su intrincada trama.

Quien ha mostrado un gran crecimiento profesional, al interpretar personajes cada vez más complejos y con arcos dramáticos exigentes, como el que le tocó en esta ocasión, es Estefanía Villarreal. “Mi personaje en esta historia es el más picante y retador que me ha tocado interpretar. Me tiene muy contenta haber logrado un trabajo tan significativo con mi compañero Arap Bethke. Estoy abierta a críticas y a lo que el público pueda señalar”, comentó la actriz.

En esta serie producida por 11:11 Films, Bethke interpreta a Juan, un abogado brillante pero manipulador, que sabe ejercer el poder desde las sombras, por lo cual nunca se sabe de qué lado de la historia está. “Mi personaje es alguien que se deja llevar por la ambición, por el poder, por el deseo, por la seducción; entonces está delicioso, es un villano encantador. ‘Polen’ es un ‘thriller’ en el que se habla de los secretos de la familia, es de intriga y suspenso. A mí me gusta este género y estoy contento de que siga habiendo este tipo de historias”, señaló el actor.