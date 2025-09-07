El regreso de ¿Quién da más?

Es un clásico de la televisión contemporánea, sus 14 temporadas y sus fanáticos por todo el mundo lo avalan. ¿Quién da más? hace sentir al espectador emoción, adrenalina, sensación de victoria, y también, hay que decirlo, de vez en vez, decepción.

La clave está en olfatear verdaderas “joyas” que pueden estar al alcance por, muchas veces, cantidades de risa, y será la intuición la mejor arma para hacerse de una fortuna a cambio de muy poco. A&E estrenó esta nueva entrega de episodios en las que otra vez son Dan y Laura Dotson los subastadores.

¿Qué se subasta y en dónde se llevan a cabo las pujas? ¿Quién da más? tiene su origen en la costumbre estadounidense de hacer de una bodega rentada una extensión de casa en la que se puedan resguardar cualquier tipo de pertenencias, valiosas o no, y si pasado el tiempo los dueños no reclaman sus objetos, se ponen en venta.

Las pujas, o los ofrecimientos por lo que guarda cada contenedor, y que puede ser ojeado unos segundos por los interesados, se vuelven verdaderas justas de competidores deseosos por coronarse con la victoria, y llevarse el mayor beneficio; es decir, el máximo valor por la menor inversión.

Los competidores son ya veteranos de la serie y por ello queridos por su respectiva comunidad: Barry Weiss, Brandi Passante, Darrell Sheets, Ivy Calvin, René Nezhoda y Kenny Crossley.

Todos son rivales una vez que ha iniciado la subasta, y hacen gala de su olfato para detectar las grandes fortunas.