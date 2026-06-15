El regreso de Steven Spielberg

En plena efervescencia futbolera provocada por el inicio de la Copa del Mundo 2026 en México, pocos fueron los valientes en estrenar en cines, y uno de ellos fue el director Steven Spielberg.

El día de la revelación

Hace casi cinco décadas Steven Spielberg se metió al mundo extraterrestre con Encuentros cercanos del tercer tipo, y la cinta no solo se convirtió en fenómeno de taquilla, sino que fue multinominada al Óscar, Globo de Oro y Bafta, aunque con pocos premios.

Para él, un amante de la ciencia ficción y el espacio, fue comprobar la riqueza del tema. Y entonces dirigió E.T., el extraterrestre y luego produjo las series Bajo el domo y Falling skies, además de estar involucrado en Men in Black.

Ahora en 2026 trae bajo el brazo esta nueva película en donde da rienda suelta a su pasión, pero ahora teniendo en el centro a una serie de señales procedentes del exterior, que sin duda son prueba de que la humanidad no está sola en el universo. Emily Blunt, Colin Firth, Josh O’Connor y Colman Domingo encabezan el elenco de la historia de casi dos horas y media de duración. “Nunca he podido desprenderme (del tema). Me ha resultado demasiado fascinante y me ha mantenido pensando en lo que hay ahí fuera, en lo que ha habido ahí fuera y en por qué no nos han dicho que está ahí fuera”, dijo Spielberg a Entertainment Weekly.

El realizador ha asegurado que de ninguna manera es secuela de la película setentera que, junto con Tiburón, lo encumbró en Hollywood. Eso sí, acepta que desde un inicio pensó que cuando la gente saliera de la sala, se preguntara si eso que se ve en la cinta, con encubridores de información, realmente está pasando en el mundo. “No creo que los gobiernos puedan guardar secretos, pero las grandes empresas tecnológicas sí pueden. Y creo que hay empresas contratistas que poseen todo el conocimiento y los archivos, no los gobiernos”, expuso.

La crítica ha sido positiva hacia El día de la revelación. Lo más negativo que se ha dicho es que se trata de un filme un tanto cursi, pero de inmediato quienes la han calificado así se preguntan qué historia de Spielberg no tiene ese rasgo.