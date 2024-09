Ángela Aguilar y Christian Nodal tuvieron que separarse para que cada quien cumpliera sus respectivos compromisos de trabajo, sin embargo, la cantante reprochó en pleno evento el no haber podido estar con su marido en el inicio de su gira Pa’l Cora en Estados Unidos.

Resulta que la hija de Pepe Aguilar fue la invitada de honor a la exhibición “10 años cantando y vistiendo a México” que inauguró el consulado en Houston, Texas, con el objetivo de resaltar la influencia cultural y artística de la joven en el mundo de la moda. “Muy agradecida con ustedes por este gran honor, agradecer por mi mamá; para mí, siento que mis trajes, los que me pongo, son como mi capa de Superman. Siento que cuando traigo un vestido mexicano puesto puedo conquistar el mundo entero y puedo subirme a cualquier escenario”, dijo en el evento.

Ángela llegó al evento del brazo de su hermano Leonardo Aguilar, en ese momento, su esposo Christian Nodal se encontraba ofreciendo un show en Seattle, por lo que la intérprete hizo un reproche que no todos tomaron a bien.

Ángela quería estar con su marido en el arranque de su gira estadounidense, pero por estar en el evento que organizaron en su honor, esto no fue posible, por lo que incluso, confesó, Christian se habría enojado. “Dejé a mi marido para poder venir aquí, y se enojó conmigo porque hoy empieza su gira, entonces, pues, bueno, nada”, expresó.

En redes, su declaración no ha sido tomada a bien, pues cibernautas consideran que no debió mencionar a Christian cuando le están rindiendo un homenaje a ella y a su trabajo como cantante que en su vestimenta presume las raíces mexicanas. “Eso no fue diplomático, decir eso en un evento donde la premian”. “Hubo un silencio vergonzoso y le tocó a la doña pedir aplauso”. “Ella solo es una niña jugando a ser esposa, ya déjenla ser, la vida siempre se encarga de enseñar lecciones a quien las necesita de una u otra forma”, se lee.