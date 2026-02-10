El reto de armar peleas de box

El presentador e influencer Poncho de Nigris sigue al frente de Ring Royale 2026, un nuevo espectáculo de boxeo y entretenimiento que combina combates entre celebridades, creadores de contenido y figuras conocidas del entretenimiento digital.

Este evento se llevará a cabo el domingo 15 de marzo de 2026 en la Arena Monterrey en Nuevo León. Los boletos ya se encuentran a la venta, a través de la plataforma de Superboletos, con precios que van desde los 628 pesos hasta los 6 mil 820 pesos, según la zona seleccionada.

El creador de contenido regiomontano reveló en su cartelera oficial de combates a un grupo variado de personalidades famosas, mezclando entretenimiento y rivalidades mediáticas. Entre los participantes destacan Aldo de Nigris, Nicola Porcella, Abelito, Bull Terrier, Alfredo Adame y Carlos Trejo.

Estrés

De Nigris reconoció sentirse bajo gran presión por la organización del evento, acumulando críticas y mensajes negativos por parte de algunas audiencias que esperar comentar su desempeño en esta nueva faceta como promotor de boxeo.

Durante la conversación, habló también sobre la responsabilidad y la carga emocional que le ha generado el proyecto. "Nunca me espere que fuera tan complicado hacer un evento de esa magnitud, es muy complejo... Nunca me había pasado con ninguno de mis proyectos", señala.