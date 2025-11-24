El retraso de GTA 6 tendría efecto dominó

Se cree que Xbox y PS6 también podrían moverse. GTA VI es uno de los videojuegos más esperados de los últimos años, y eso conlleva que los aficionados estén atentos a cualquier detalle o novedad de este lanzamiento. Sin embargo, Rockstar Games dio una de las noticias desafortunadas que los fanáticos y medios esperaban: el juego se retrasa nuevamente.

Lo que para muchos puede significar esperar unos meses más, este analista de videojuegos cree que podría tener un impacto en el lanzamiento de la nueva Xbox y Playstation 6. Esto se da a conocer a través de unas declaraciones de un conocido analista de videojuegos, El cual cree que el retraso de GTA VI puede tener un impacto significativo en el debut de PS6 y la nueva Xbox, y ser un factor de ventas de consolas.

Sony y Microsoft habrían querido un lanzamiento mucho antes de finales de 2026 para poder generar impulso al inicio del ciclo. Actualmente prevemos que la próxima generación de Playstation y Xbox llegará a finales de 2027, pero ¿podrían las compañías de consolas verse tentadas a sacar más provecho de la generación actual aprovechando el éxito de GTA 6 y esperando hasta 2028?

Crece la incertidumbre

El hecho de que ahora los juegos sean intergeneracionales quizás haga que esto sea un factor menos importante, pero dada la magnitud de la franquicia GTA, el momento de su lanzamiento hará que todos los sectores de la industria de los videojuegos reconsideren sus estrategias de producto.

Para poner un poco en contexto, GTA VI es el videojuego más importante de la franquicia, uno que ha sufrido una de las filtraciones más escandalosas en la industria de los videojuegos, y del que poco a poco se sabe más acerca del juego. Sin embargo, en las últimas semanas, se ha reportado despidos masivos en Rockstar Games sobre una posible sindicalización interna en la compañía, algo que el estudio desmiente y atribuye los recortes a trabajadores que filtraban contenido en internet.

Sin embargo, esto solo aumentó el impacto en la industria de cara al retraso de su videojuego esperado. Pasó de mayo de 2026 a noviembre de ese mismo año. A su vez, los reportes de la nueva generación de consolas no cesan. No sería la primera vez que sucede; es decir, la llegada de un GTA antes de la nueva generación de consolas. Recordamos que GTA V llegó a Xbox 360 y PS3 el 13 de septiembre de 2013, mientras que Xbox One debutó el 22 de noviembre, y Playstation 4 el 15 de ese mismo mes.

Por ahora no hay fechas, ni siquiera ventanas aproximadas, para un nuevo Xbox o una PS6. Pero, considerando el ritmo de esta generación, parece casi imposible que lleguen cerca del lanzamiento de GTA VI. Menos aún si tomamos en cuenta la inversión que Sony y Microsoft tienen que hacer para presentar y promocionar sus consolas antes de salir al mercado. Todo esto sucede en medio de una industria llena de incertidumbre, con movimientos como los juegos de PS5 llegando a PC y la nueva “consola” de Steam programada para 2026. Sin duda, Rockstar tiene a toda una industria dependiendo de su movimiento final.