El rey llegará a Tuxtla

La compañía teatral La Cuarta Pared invita al público en general a ver la obra El ciclo sin fin, un tributo a El rey león, en el teatro Francisco I. Madero de Tuxtla Gutiérrez.

Con un elenco de más de 26 actores en escena, además de músicos e intervenciones musicales en vivo, la compañía buscará convertirse en un parteaguas para las producciones de gran formato en Chiapas.

En rueda de prensa, José Inés Estrada, su director, refirió que el grupo surgió hace más de 12 años y que desde entonces ha estado desarrollando diversos proyectos escénicos, tanto musicales como obras dramáticas.

Acerca de la pieza que se presentará los días 7, 8 y 9 de agosto, refiere que todo nació como un proyecto ambicioso y familiar al que se fueron sumando cada vez más personas. Añade que la producción esta conformada por un elenco mixto: desde actores que apenas están integrándose a la agrupación hasta otros que llevan más de una década trabajando en conjunto.

Adaptación

Detallaron que, durante varios meses, José Inés Estrada y el actor Ulises Ochoa —quien es el encargado de dar vida al pequeño Simba— trabajaron en la adaptación del libreto.

Ulises indicó que el texto fue “tropicalizado” según el habla y los modismos del estado de Chiapas, retomando solamente algunas referencias del guión original. “Buscamos que cada uno de nuestros actores tuviera un nivel alto y que fuese de acuerdo a su calidad, por ello todos los números musicales se ensayaron con antelación”, mencionó el actor.

Los boletos ya se encuentran a la venta en el sitio Fan Access y en Galerías Boulevard en Tuxtla Gutiérrez.