El Rodulfo Figura es para David Anuar

David Anuar es el nombre del ganador del Premio Nacional Centroamericano de Poesía Rodulfo Figueroa, según informó el Consejo Estatal para las Culturas y las Artes de Chiapas (Coneculta).

De acuerdo con el acta de dictaminación, Uberto Santos, Miriam Moscona y Federico Corral Vallejo, los integrantes del jurados, se reunieron de forma virtual el día viernes 3 de noviembre, a las 10:00 horas. Durante su encuentro decidieron de manera unánime otorgar el reconocimiento a la obra titulada Compañeros de juego, amparada con el seudónimo “Mapache”.

Enfatizaron que el jurado decidió premiar el libro “al tomar en cuenta la construcción y belleza de sus imágenes al servicio de su conmovedora búsqueda del padre, así como por su contagiosa fascinación por el universo de la genealogía”.

Presentan al ganador

Por medio de un boletín, el Coneculta y el Ayuntamiento de Cintalapa se honraron en presentar al escritor ganador del Premio Nacional Centroamericano de Poesía Rodulfo Figueroa, edición 2025, David Anuar, quien nació en el año de 1989, en Cancún, Quintana Roo.

Es historiador, poeta, dramaturgo y traductor. Licenciado en Literatura Latinoamericana por la UADY y maestro en Historia por el Ciesas, ha sido becario de la Fundación para las Letras Mexicanas y el programa Jóvenes Creadores. En 2022, fue residente del International Writing Program de la Universidad de Iowa.

Su trayectoria ha sido reconocida con múltiples premios nacionales e internacionales, entre estos el Francisco Javier Clavijero, el Premio Nacional de Literatura Joven Salvador Gallardo Dávalos, el Certamen de Ensayo Luis Alberto Arellano, y recientemente el Premio Iberoamericano de Poesía Minerva Margarita Villarreal 2025.

Autor de una obra poética y narrativa que ha sido traducida al inglés, destacan entre sus libros Memoria de Gabuch, Alguien hunde mi cabeza, Al fondo, a la derecha, Cartografía para regresar, Distancia y Un arqueólogo desconocido. También ha sido editor de la antología Contramarea y de la obra completa de Adriana Cupul Itzá.