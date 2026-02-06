El Santo, entre aplausos y tragedia

La gente no podía creer que El Santo estuviera muerto, tenía apenas 66 años y muchos lo había visto horas antes en el teatro Blanquita protagonizando un acto de escapismo; un par de años atrás se despidió del ring que tanta gloria le dio durante 42 años, pero aún no le había dicho adiós a los escenarios, donde también recibió elogios, pues gran parte de su vida combinó las ovaciones del ring con las de la actuación.

Rodolfo Guzmán Huerta, nombre real de El Santo hizo su última aparición pública en El Blanquita, un importante recinto teatral de la Ciudad de México ubicado sobre Eje Central Lázaro Cárdenas, a unos pasos del Palacio de Bellas Artes, en el Centro Histórico, fue inaugurado en 1960, en ese mismo terreno, estuvo antes el Teatro-Salón Margo y previamente el Circo Orrín.

El Blanquita albergó lo mejor de la época del teatro de revista, los cómicos más famosos pisaron su escenario, y también lo hizo el mejor luchador de entonces, el “Enmascarado de Plata” aquel 5 de febrero de 1984, ese día el también actor que venció en en el cine a toda clase de criaturas y monstruos, hizo un acto de escapismo y después el corazón ya no le respondió, esta vez no ocurrió como antes, que solo fue un susto; hace 42 años, en El Blanquita fue el adiós del ídolo enmascarado.

El Blanquita le dio gloria

En 1982, dos años antes de su muerte, El Santo era el más solicitado en la fiesta que se armó en el teatro Blanquita, todos querían tomarse foto con el enmascarado, que para entonces se había casado por segunda vez con Mara Vallejo Badager, Mara era hija de los propietarios del famoso teatro. “Santo es la magia de taquilla: hizo 150 millones de pesos, casi en solo un año”, documentó en sus páginas, ese día, la pista del recinto estaba decorado con una escenografía muy afrancesada, con la Torre Eiffel y el Arco del Triunfo, entre las invitadas de la noche estuvo la vedette Rosy Mendoza.

El 5 de febrero de 1984, a poco más de un año de aquella fiesta, El Santo se subió al escenario para realizar un acto de escapismo, una práctica de ilusionismo donde se liberaba de restricciones físicas peligrosas como esposas, camisas de fuerza o tanques de agua; este número implicaba destreza, fuerza y audacia para superar situaciones límites.

Minutos después de haber concluido su actuación, sufrió un infarto y fue trasladado a un hospital de la colonia San Miguel Chapultepec, ahí los médicos le practicaron una traqueotomía para tratar de facilitarle la respiración; sin embargo, minutos después falleció.