Los kiwis son una de las frutas más populares durante el otoño y el invierno porque son ricos en vitamina C y vitamina K, esenciales para reforzar el sistema inmunitario durante la estación fría, pero también para la salud ósea.

Algunas personas comen uno al día como símbolo de bienestar, y otras no prescinden de ellas en el desayuno, pero hay un momento específico del día en el que deberíamos comer kiwis, porque además potencia sus beneficios para el bienestar general del organismo y para la relajación física y mental. Hablamos de la noche antes de acostarnos, el mejor momento para comer kiwis, sobre todo si padecemos insomnio, no dormimos bien o nos cuesta conciliar el sueño, pero también si hemos tenido un día especialmente estresante y queremos descansar lo mejor posible durante la noche.

La fruta que reduce el cortisol y el estrés

Los beneficios de los kiwis consumidos por la noche afectan al bienestar que proporciona el ritmo circadiano, es decir, el ritmo día-noche. Los kiwis son alimentos perfectos para tomar por la noche porque tienen un índice glucémico bajo y esto contribuye en gran medida a bajar los niveles de cortisol antes de acostarse.

Además, contienen melatonina y serotonina, sustancias que favorecen de forma natural el bienestar y la relajación, y favorecen el sueño. Un estudio de 2023 demostró la acción relajante de los kiwis tomados antes de acostarse. Los resultados del análisis, realizado en un grupo de deportistas que comían dos kiwis cada noche antes de acostarse, demostraron una mejora de la calidad del sueño y una mejor recuperación del estrés durante el descanso.

Por tanto, los kiwis ayudan a dormir mejor y a despertarse más descansado.

¿Comerlos por la noche es bueno?

Algunas personas podrían pensar que comer fruta por la noche es malo y que comer kiwis antes de acostarse podría no ser saludable, pero la respuesta es no, los kiwis tienen pocas calorías (44 kcal por 100 g) y un índice glucémico bajo. Sin duda deben incluirse en una dieta equilibrada, pero en sí mismos no son una fruta excesivamente calórica ni azucarada, por lo que comerlos por la noche no es malo.

¿Cuándo no se debe comer kiwi?

Además, debido a su alto contenido en potasio, las personas con enfermedades renales deben evitar el consumo excesivo de kiwi. Cuando los riñones no funcionan adecuadamente, no pueden eliminar el exceso de potasio, lo que puede derivar en hipercalemia, una condición peligrosa que afecta el ritmo cardiaco.

¿Es bueno comerlos con piel?

La mayoría de la gente pela los kiwis antes de comerlos o utiliza una cucharilla para sacar la pulpa del interior. En realidad, algo poco conocido es que la piel del kiwi se puede comer y es buena para la salud. Comer el kiwi con piel aporta una mayor cantidad de fibra: de hecho, la piel tiene hasta tres veces más fibra que la pulpa. Además, contiene mayores cantidades de vitamina C, E, polifenoles y flavonoides. Si quieres probar a comer el kiwi con piel, asegúrate de lavarlo muy bien, frotándolo a fondo.

¿Es mejor amarillo o verde?

No hay absolutamente ninguno mejor que el otro, pero la elección dependerá del sabor que prefieras y de los beneficios, de hecho, los dos tipos varían ligeramente:

Kiwi amarillo: Es más dulce y contiene más vitamina C. Probablemente sea una opción ideal para comer por la noche si le gustaría un sabor más dulce antes de dormir.

Kiwi verde: Es ligeramente más ácido y contiene más fibra. Si también buscas beneficios digestivos al comer esta fruta, el verde es probablemente la mejor opción.

Beneficios de comer dos kiwis por la noche

Ayudan a regular la digestión, gracias a la actinidinan.

Favorecen la correcta absorción de nutrientes.

Ricos en fibra, tienen un excelente poder saciante.

Mejoran la calidad y cantidad del sueño.

Ayudan a disminuir el cortisol, reduciendo el estrés.