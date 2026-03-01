El show de los Muppets sigue vigente

Kermit, la rana, también conocido como René, el indiscutible anfitrión; Miss Piggy, la diva; Fozzie, el oso; Gonzo, el grande, y Scooter están de vuelta. Pareciera que el tiempo no ha pasado por ellos y su sentido del humor tampoco.

Ahora, como en antaño y sin perder su esencia, deben montar un nuevo show con todo el glamour y la comedia precisa de sus sketches, pero no solo se trata de satisfacer la nostalgia de quienes crecieron con ellos, sino a nuevas generaciones con dispositivos móviles individuales y una oferta de entretenimiento personalizada. ¿Cómo lo harán?

Festejos

Para celebrar los 50 años del lanzamiento de El show de los Muppets se estrena este especial en el que la pandilla vuelve a pisar su escenario, el Teatro Muppet original, y no lo hacen solos, pues Sabrina Carpenter los acompaña.

El espectáculo promete comedia, risas, buen humor y deja ver un poco de la rivalidad en torno a Sabrina Carpenter y Miss Piggy, dos grandes luminarias y protagonistas, pero solo una será la preferida del público.

El show de los Muppets es un especial de 32 minutos que trae a la pantalla moderna, ahora a través de la señal de Disney Plus, el formato clásico de sketches y variedades, pero además esta emisión tiene otro propósito, pues juega el papel de piloto, es decir que, de acuerdo a los niveles de audiencia que registre, será posible que veamos más entregas con este concepto.