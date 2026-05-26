El son jarocho visita Chiapas

El grupo originario de Cosoleacaque, Veracruz, Los Choclok traerá lo mejor de su música jarocha a la capital chiapaneca, el próximo 30 de mayo en el bar La Catalina.

Los creadores de “Bonita” y “Bachas”, que harán su segunda visita a Tuxtla, son expertos en la fusión de los sonidos tradicionales de la cumbia, la salsa, el son jarocho y ritmos modernos como el ska y el reggae.

La agrupación tiene una trayectoria destacable y aborda temas como la protesta social, la protección del medio ambiente, el movimiento migrante y las relaciones interpersonales. Recientemente, Los Choclok cumplieron 15 años de carrera y celebraron con el estreno de su álbum Quince.

Los jarochos iniciaron su proyecto mientras tocaban el tradicional son de Veracruz y, al igual que otros grupos como Los Aguas Aguas y Copal, empezaron a explorar la fusión con otros géneros, entre estos el jazz.

Actualmente cuentan con dos discos, Sonido místico y Ariles, así como tres EP e innumerables sencillos. La cita es el próximo 30 de mayo en punto de las 8 de la noche. Ya puedes adquirir tus boletos en las diferentes fases de venta en las redes sociales de La Catalina.