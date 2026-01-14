El suspenso se refresca en Hijack

En la segunda temporada de la serie Hijack, esta vez no hay un avión suspendido a 40 mil pies de altura ni un héroe claramente identificado desde el primer minuto. Hay un vagón de metro en Berlín, lleno hasta el límite en plena hora pico, y un trayecto cotidiano que se convierte en una trampa cerrada.

El tiempo vuelve a correr en cuenta real, de manera regresiva: ocho horas que pueden terminar en justicia, venganza o desastre. Bajo estos ejes la serie creada por George Kay y Jim Field Smith traslada su tensión a un espacio oscuro, claustrofóbico y urbano, en el que la noción de control es más frágil.

Sam Nelson, interpretado nuevamente por Idris Elba, regresa al centro del conflicto, pero lo hace desde un lugar más incómodo: empujado por la obsesión de asimilar la muerte de su hijo.

Albrecht Schuch, conocido por interpretar a “Kat” Katczinsky en Sin novedad en el frente, trabajo que le valió cuatro premios del cine alemán, será uno de los nuevos rostros de la temporada y admite que el retomar la serie desde la herida del protagonista es la fuerza del relato que ahora transcurre en Berlín. “Definitivamente juega con esa fantasía. Y creo que esa contradicción es lo que nos atrae del cine de acción o del thriller. Al mismo tiempo sabemos o esperamos que el héroe va a resolver el problema, pero dejamos que la película nos seduzca con la posibilidad de que tal vez no pueda hacerlo. Esa es, en el fondo, la base del ‘thriller’: usar esas herramientas, a veces sutiles y a veces no tanto, para seducirnos y entretenernos”, explica el actor en entrevista.