El teatro da batalla

Lo que comenzó como una breve despedida de los escenarios teatrales para el actor Juan Ferrara, ahora será un adiós largo y también para su productor, Jorge Ortiz de Pinedo, quien con ello demuestra que las artes escénicas están “muy vivas”.

Lo que inició como una breve temporada de la obra No te vayas sin decir adiós, ahora iniciará funciones en el Foro Cultural Chapultepec de la Ciudad de México, y sumará más de 250 funciones, lo que lo llevará a más de 250 mil espectadores, indicó Ortiz de Pinedo.

Para el también actor de comedia, esto que hace el teatro demuestra es arte que puede enfrentar el embate de la inteligencia artificial. “Es lo único que se puede salvar. Ya está en el cine, en la música, pero en lo teatral no creo que pueda porque no puede replicar las emociones, los sentimientos y hasta los errores que se dan en el momento, tampoco puede replicar tantos personajes con tantas características en el escenario”, comentó.

Un ícono

Sobre la despedida de Juan Ferrara de la actuación con esta obra, Jorge mencionó que es el público quien alarga su retiro y eso demuestra que se mantiene “como uno de los grandes actores de México y el galán de galanes, aunque ahora en su etapa invernal”.

Para Jorge, contar con el cariño del público fue toda una sorpresa “y es que ahora estamos viendo que hay un aumento en el público teatral. Hay como 200 puestas en escena, entre lo comercial e independiente, y que escojan ver ‘No te vayas sin decir adiós’, eso nos deja sin palabras”, declaró.

Por otra parte, Jorge Ortiz, quien lleva años con la enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC) explica que goza de cabal salud, lo que le permitirá estrenar una nueva y última temporada de Una familia de 10, además de otros proyectos como productor en TV y teatro.