El teatro salva a Daniel Giménez

Durante los últimos dos años, Daniel Giménez Cacho la pasó mal económicamente. Su primer trabajo como director de cine (Juana, de reciente estreno), lo mantuvo concentrado al cien por ciento y por eso no podía aceptar ningún otro trabajo, lo que invariablemente fue menguando el bolsillo. “Estaba un poquito mal, porque nadie te paga ese tiempo, no cobras casi nada”, recuerda el ganador de seis premios Ariel por cintas como Bardo y Cronos.

Fueron meses difíciles, reconoce, aunque contó con el apoyo de su pareja, la realizadora Maya Goded. Pero en este año las cosas cambiaron un poco para el actor. El teatro, ese que ha sido su espacio seguro por años, le tendió la mano con el monólogo Nocturno, de Adam Rapp, que se estrenará el 28 de agosto en el centro cultural Teatro 2.

En streaming ahora está grabando Asesinato, serie de Netflix basada en el homicidio a machetazos del militar y político priísta Gilberto Flores Muñoz a fines de los años 70, a manos, presuntamente, de su nieto. “Ya estoy mejor (de dinero), estamos reponiéndonos”, dice en entrevista.

Un valiente

El hecho de no tener solvencia económica por un tiempo no es algo que sorprenda en el caso del actor. En el medio artístico se le conoce como un histrión rebelde porque no teme arriesgarse, lo mismo en su economía que al expresar lo que piensa.

Como parte de ese carácter aceptó Nocturno, obra que producen Guillermo Wiechers y Alejandro Gou. Será apenas su segundo monólogo en sus cuatro décadas de carrera. El Teatro 2 será habilitado para 480 personas (una tercera parte del aforo total) con el objetivo de que el personaje esté en medio de la audiencia. “Es la historia de un duelo. De joven, el personaje comete un homicidio imprudencial, un accidente que destruye a la familia. Él se tiene que ir, pero es la muerte del padre lo que vuelve a abrir el tema, es de cómo se acomoda todo a través de la literatura, porque es un escritor”, refiere.

Daniel recuerda que fue justo el teatro el que lo salvó de una crisis existencial a finales de los 90. Estaba haciendo un personaje que no salía de cierto espacio y hablaba poco en una obra. Él no estaba a gusto, pero entonces comprendió que era el rey de ese pedazo de escenario y sólo él sabía en qué momento lo ocuparía. “Siempre he pensado que el teatro es lindo porque tú (el actor) eres dueño del tiempo en vivo, tú lo estiras durante esa hora y media, es una sensación de vértigo bonita”, señala.

Rebelde

Giménez Cacho se define como un rebelde; sin problema habla de política y tunde a miembros de todos los partidos. Es de los pocos artistas que va a la Cámara de Diputados a apoyar las causas en favor del arte, mientras otros, afirma, se conforman con escribir en redes sociales y hablar en entrevistas. “Soy un rebelde con causa. Me gusta juntarme con ese tipo de gente que está luchando porque cree que podemos cambiar y mejor. Para mí es importante poner el cuerpo (hacerse presente); es lo mejor”, comenta divertido.

Sabe que a veces expresar su postura le puede cerrar las puertas. “No creo que particularmente me hayan bloqueado (en un trabajo) por eso; bueno, a lo mejor ya no te llaman para cierto programa de tv o para cierto productor. Más que bloquearme, siento que eso me ha dado carácter y cierta postura que te hace tener una identidad y claridad definida”, considera.

Con ese carácter, expresa su indignación ante la actitud que el gobierno federal ha tomado con el tema de los desaparecidos.