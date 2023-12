Luis Castillejo, mejor conocido como “El Temach”, respondió a la polémica detonada por la aparición que tendría este miércoles en el podcast Envinadas, conducido por Daniela Luján, Mariana Botas y Jessica Segura.

Tras darse un adelanto del episodio, las redes sociales estallaron en contra del “tiktoker” por los actitudes y comentarios misóginos en sus distintos contenidos. En consecuencia, el estreno del programa en Youtube fue cancelado.

El creador de contenido, quien ganó popularidad por ofrecer consejos de superación para hombres, dio un comunicado oficial en el que se dijo víctima de difamación y censura. “Estuve en un ‘podcast’ de las ‘Envinadas’, fue un ‘podcast’ muy divertido, muy interesante, donde se trataron diversos temas. Se dialogó, se debatió, se trabajó mucho para generar una pieza de contenido para las mujeres que siguen esa comunidad, ni siquiera es para las que siguen a esta comunidad”, dijo.

Castillejo señaló que el “terrorismo de redes” violó su libertad de expresión, ya que el podcast estaba pensado para establecer relaciones recíprocas y con información de utilidad. “Desgraciadamente este acto de censura va a privar a miles de mujeres de información que pudo ser en beneficio de su desarrollo individual y la mejora de sus relaciones. Claramente las nuevas ideologías no creen en la libertad de credo femenino y la capacidad de ellas para discernir qué información escuchar”, mencionó el creador de contenido, quien cuenta con más de 4.8 millones de seguidores y alegó que no existió argumento para no ser escuchados, pues “recurrieron a la intimidación, difamación y ataques personales”.

Respecto a las acusaciones que se hacen, tanto a él como a su comunidad, por presuntamente fomentar la violencia, pidió que las víctimas presenten pruebas ante las autoridades y así tomará la responsabilidad necesaria. “El Temach” aseguró que de ahora en adelante no permitirá difamación y advirtió que “baneará” a aquellos miembros de su comunidad —a quienes llama “Compas”— que insulten, agredan o intimiden a otras personas, esto con el fin de demostrar los valores que promueve en su contenido. “Es hora de demostrar quiénes somos, no desde el insulto y la calumnia, sino desde la acción. Hoy yo los necesito a ustedes, los necesito para limpiar mi nombre. Hoy mi nombre se volvió tendencia en X, antes Twitter, a partir de mentiras”, destacó.