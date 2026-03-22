El terror de Desaparecer por completo

Entre el mundo de lo real y lo sobrenatural es que se desarrolla Desaparecer por completo, cinta dirigida por Luis Javier Henaine, y que toma la nota roja para construir un relato que va más allá del crimen.

La historia sigue a Santiago, un fotorreportero especializado en hechos violentos, cuya obsesión por captarlo todo lo ha llevado a cruzar límites.

Esa línea se rompe cuando, tras recibir la advertencia de no acercarse a una escena del crimen, decide ignorarla y entrar. A partir de ese momento, se convierte en víctima de una maldición que comienza a arrebatarle, uno a uno, sus sentidos.

Cruzar el límite

Ese castigo no solo funciona como motor de la trama, también redefine la historia, pues más que centrarse en los crímenes que retrata, advierte de las consecuencias de mirar la violencia y convertirla en espectáculo.

A partir de ahí, el filme integra elementos de superstición y brujería para crear un ambiente de terror, pero no uno que, apuesta por sustos fáciles, sino uno que crece conforme el personaje pierde el control sobre su propio cuerpo.

Estrenada en cines en 2024, Desaparecer por completo conforma una nueva etapa del cine de terror mexicano, donde el género deja de imitar para apoyarse en elementos de la cultura popular. Además, es un homenaje a Enrique Metinides, un referente en la fotografía nacional, experto en captar la realidad y crudeza de tragedias.