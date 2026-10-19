El Tesla Roadster que vuela

Tesla y su CEO, Elon Musk, presentaron su último auto pensado para ser conducido por una persona. Aunque quizá “pilotado por un humano” sea una forma más precisa de decirlo.

En un acto de demostración celebrado en McGregor, Texas, en las instalaciones de desarrollo y pruebas de cohetes de SpaceX, el nuevo auto hizo lo que Musk llevaba tiempo prometiendo. Con una ráfaga de vapor entrecortada, salió volando por los aires.

En un momento dado, el vehículo pareció dar una vuelta sobre toda la gama de modelos del fabricante, flotando a varios pies por encima de su camión semirremolque eléctrico. Los directivos de Tesla afirmaron que el vehículo podía acelerar de 0 a 60 mph en un segundo.

La producción comenzará en 2028

Los aficionados llevan mucho tiempo esperando este vehículo. El Roadster 2, sucesor del primer vehículo de Tesla, el Roadster, se anunció por primera vez en 2017, y en aquel momento Tesla afirmó que el nuevo deportivo sería el vehículo de serie más rápido del mundo.

La tecnología de “vuelo” es posible gracias a cuatro propulsores, según explicó Lars Moravy, director de ingeniería de vehículos de Tesla. Afirmó que la versión de serie alcanzaría hasta 370 kilómetros por hora, aunque Musk dijo que esperaba “alcanzar la mitad de la velocidad del sonido”, es decir, unos 620 km/h.

Los modernos vehículos de Fórmula 1 suelen alcanzar una velocidad máxima de unos 354 km/h. La empresa afirmó que el vehículo recorrería más de 483 kilómetros con una sola carga, una autonomía media para un vehículo eléctrico convencional e inferior a la de la mayoría de los vehículos de lujo. El propio Model 3 de Tesla puede recorrer hasta 579 kilómetros con una carga.

Los propulsores funcionan con gas comprimido

Musk ha señalado que la misma tecnología que permite al vehículo volar también generará una fuerza descendente que le permitirá tomar las curvas con gran rapidez: ”Va a batir todos los récords de pista que hayan existido”.

La empresa prometió inicialmente que el Roadster 2 saldría al mercado en 2020. El jueves, el equipo de Tesla mencionó el nuevo calendario, pero no reveló cuánto costará el nuevo auto. Musk tiene un largo historial de no cumplir sus ambiciones en materia de productos, y los plazos de muchos lanzamientos de Tesla se han retrasado repetidamente.

La empresa publicó en X que el Roadster 2 estaría disponible en tres variantes: una versión Performance de dos plazas apta para circular por carretera, que carece de los propulsores; una variante Thrust, preparada para competición; y una variante Rocket, preparada para volar, que solo cuenta con un asiento. La página web de Tesla indica que el Rocket es “solo por invitación” y el Thrust, “de edición limitada”. Actualmente solo se pueden realizar reservas para las versiones Performance y Thrust.

Cuando se anunció por primera vez, los entusiastas pagaron depósitos de 50 mil dólares por lo que se anunciaba como un auto de 200 mil dólares. Ese depósito equivale a más de 68 mil dólares en 2026. Algunos se cansaron de esperar. El CEO de OpenAI, Sam Altman, se quejó en X el año pasado de que tenía problemas para cancelar su reserva. Musk publicó que Altman recibió un reembolso en 24 horas.

En la página de reservas del mismo sitio web se cobra una tarifa de reserva de 5 mil dólares para la versión Performance, con un pago adicional de 45 mil dólares en un plazo de diez días. El Thrust está disponible con una tarifa inicial de 5 mil dólares, y un pago final de 245 mil dólares en un plazo de diez días.

Musk ha afirmado que Tesla ya no debería “considerarse un fabricante de autos” y que la empresa se centra en desarrollar tecnología para vehículos autónomos y robots.