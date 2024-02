El thriller protagonizado por Emilia Clarke

Mejor conocida como la madre de los dragones o la tierna Lou Clark en la cinta Me before you (Yo antes de ti), Emilia Clarke se ha convertido en una de las actrices más prometedoras de los últimos tiempos, pero su carrera va mucho más allá de estas dos producciones que le dieron fama y reconocimiento mundial. Escondido ente el catálogo de Netflix, se encuentra un interesante thriller que Clarke protagonizó en 2019 y que está basado en un caso real del FBI.

Se trata de Bajo sospecha, película dirigida por Phillip Noyce que narra la historia de un agente (Jack Huston) que es enviado a las montañas de Kentucky para investigar un caso, sin embargo, en su camino se aparece una joven drogadicta (Clarke) con la que no solo termina relacionándose sentimentalmente; sino que se convierte en su principal informante; mientras que ella verá en este hombre la posibilidad de abandonar la vida que lleva.

Desde su lanzamiento, la película ha recibido buenas críticas por parte de los espectadores, así como de los expertos, sin embargo, su paso por las salas de cine fue corto y pasó, casi de inmediato al formato de streaming, de donde también se despedirá muy pronto.

La película estará disponible para todos los suscriptores de Netflix hasta el 22 de febrero próximo, después de eso dirá adiós para siempre.