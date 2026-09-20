El thriller que marcó a David Lynch

En un inicio el proyecto fue rechazado por los estudios cinematográficos más importantes debido a su alto contenido sexual y violento, pero Terciopelo azul tenía que rodarse y, por supuesto, exhibirse. La cinta, que cumple 40 años de su estreno, es considerada por la crítica y el público como la obra maestra del realizador estadounidense David Lynch.

La trama inicia con un descubrimiento inquietante en un entorno en el que, en apariencia, todo es perfecto, hasta que se vuelve inquietante.

La historia

El thriller psicológico pone como punto de partida al joven Jeffrey Beaumont, quien luego de visitar a su padre en el hospital encuentra entre unos arbustos una oreja humana que recoge y que lleva a la estación de policía. Lo atiende Williams, el detective en turno que además es su vecino.

Jeffrey decide investigar por su cuenta y en su empeño se suma Sandy, la hija adolescente de Williams, quien aporta la pista necesaria para saber que a quien deben acercarse es a Dorothy Vallens, una cantante de cabaret de bajo perfil que vive en un viejo edificio.

El chico se las ingenia para entrar al apartamento de Dorothy y su curiosidad lo lleva a presenciar una de las escenas más provocativas y perturbadoras del cine: una estampa de sadomasoquismo, dejando ver a Frank Booth como uno de los villanos psicológicamente más complejos.

El filme, que en 1986 apareció en las ternas de nominación de los premios más importantes, establece una de las bases del estilo “lynchiano”, que sostiene que, al mismo tiempo que existe la tranquilidad del vecindario, también hay una realidad oscura.

La película fue distribuida de manera independiente. Fueron pocos los que la pudieron ver en su estreno de mediados de septiembre de 1986, pero eso le dio el plus necesario para colocarla en el sitio que hoy tiene. Las actuaciones son de Kyle MacLachlan como Jeffrey Beaumont, George Dickerson es el detective Williams, Dennis Hopper interpreta a Frank Booth e Isabella Rossellini es quien da vida a Dorothy Vallens, la atormentada cantante masoquista.