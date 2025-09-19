El tiempo es aliado de Playa Limbo

Más de 120 mil canciones se estrenan al día, aunque son pocas las que logran traspasar la barrera del tiempo. En ese selecto grupo busca colocarse Playa Limbo, con melodías que puedan perdurar a lo largo de los años. Jass Reyes, Ángel Baillo, Jorge Corrales y Servando Yáñez charlaron sobre la lucha que enfrentan los temas inéditos frente a la oleada de covers que han revivido con un sonido actualizado.

La conversación se dio tras la presentación oficial de su sencillo "Sin Plan B", un tema de pop electrónico con melodía contagiosa y una letra que conecta con experiencias de vida, como la de "volver a poner todo". "Definitivamente es una realidad que los jóvenes tienen en sus playlist de éxitos de los 70, 80 y 90. A eso se suma que al día se lanzan 120 mil canciones. Sí, hay muchísima oferta, pero muchas son canciones hechas para la inmediatez", dijo Jass Reyes.

Ahí es donde, desde su punto de vista, entra la diferencia de Playa Limbo. "La característica por la que nos rompemos la cabeza y el corazón es para encontrar las canciones atemporales. Eso es difícil, pero sabes que son temas que van a envejecer bien, por 60 años o más", añadió la vocalista.

Respecto a la presentación que tendrán en la sala de conciertos El Cantoral, en CDMX, donde ofrecerán un show acústico, Jorge Corrales destacó la importancia de estos foros. "Nos da la oportunidad de mantener viva la esencia, mostrar la parte de la composición. Como antes decían: era escribir un poema. Eso es lo que tratamos de hacer, buscar la mejor canción".